Ligue 1 - Adrien Truffert offre la victoire au Stade Rennais face à Monaco (2-1)

Pour son premier match en professionnel, le jeune Adrien Truffert a offert la victoire au Stade Rennais face à l'AS Monaco (2-1), pour la quatrième journée de Ligue 1. Après une première mi-temps compliquée, le joueur du centre-formation est l'auteur d'un but et d'une passe décisive.

Il ne pouvait rêver meilleur début en professionnel. Adrien Truffert, 18 ans, est l'auteur d'un but et d'une passe décisive face à l'AS Monaco et permets au Stade Rennais de l'emporter (2-1).

Il est entré en jeu suite à la blessure de Faitout Maouassa (41e). Le jeune latéral gauche va être à la hauteur de la tâche et très bien servir Steven Nzonzi pour offrir l'égalisation (81e). Et enfin libérer le Roazhon Park et ses 4.986 spectateurs en signant son premier but (92e).

Il y avait pourtant de quoi avoir peur après une première mi-temps dominée par l'AS Monaco. Une mésentente entre les défenseurs rennais va même offrir le premier but à Wissam Ben Yedder (28e). Mais le Stade Rennais va faire preuve de caractère et renverser la tendance pour réussir à s'imposer.

Le Stade Rennais retrouve provisoirement la première place du classement et reste invaincu en Ligue 1.