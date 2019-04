Ligue 1 : Alain Caveglia n'est officiellement plus le directeur sportif du SM Caen

Le secret de polichinelle est désormais officiel, Alain Caveglia n'est plus le directeur sportif du Stade Malherbe de Caen. Le club normand l'a indiqué dans un communiqué publié ce lundi après-midi. Son successeur devrait être rapidement annoncé.

Caen, France

Disparu des radars depuis la veille du déplacement à Monaco, le 31 mars, Alain Cavéglia n'est plus en charge du recrutement du Stade Malherbe de Caen. Le club normand et le dirigeant de 51 ans ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. L'ancienne icône de l'attaque lyonnaise aura occupé le poste de directeur sportif durant huit saisons.

Arrivé sous Franck Dumas, il aura connu l'ère Garande et les débuts en L1 de Fabien Mercadal. On lui doit les recrutements, plus ou moins réussis, de plusieurs anciens Lyonnais : Vercoutre, Frau, Malbranque, Sidy Koné ou encore Dabo. Son principal fait d'arme restera le recrutement de N'Golo Kanté, à l'été 2013.

Le changement de directeur sportif sera abordé ce lundi dans l'émission Allo Malherbe à 18h10 avec Fabrice Clément, membre du directoire du SM Caen.