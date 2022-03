Ligue 1 : alerte sang et or pour le FC Metz

Après sa déconvenue stéphanoise qui l'a fait replongé dans la zone rouge, le FC Metz (19e) retrouve, ce dimanche, son stade St Symphorien et l'un de ses rivaux historiques, le RC Lens (10e). Dans sa course pour le maintien, les Grenats ont besoin de points, et de se rassurer !

Le dernier succès messin en championnat remonte au 16 janvier, à Reims. Fred Antonetti reconnaît son équipe, minée par les absences, manque cruellement de confiance et qu'elle joue avec le frein à main !

Le technicien messin ne cherche pas d'excuses et il affirme, qu'il lui reste, 11 matchs, pour trouver la solution aux maux grenats.

Et deux blessés de plus chez les Grenats !

Touché à une cheville, dimanche dernier à St Symphorien, Boubacar Traoré est forfait pour la réception du RC Lens. Le milieu de terrain ivoirien rejoint à l'infirmerie, Fabien Centonze, Habib Maïga et Matthieu Udol.

Thomas Delaine manquera aussi ce match, pour une douleur à la cuisse.

Vincent Pajot et Ibrahim Amadou sont suspendus !

Coach Antonetti devra encore composer une équipe inédite, en associant sans doute au milieu de terrain, Pape Matar Sarr et le revenant Kévin N'Doram qui devrait connaître sa première titularisation en 2022, après une fracture au pied.

Absent à St Etienne, Ibrahima Niane fait aussi son retour !

Le RC Lens est un peu moins performant depuis le début de la phase retour

Battu la semaine dernière à Bollaert par le Stade Brestois, le RC Lens, qui s'était hissé à la troisième place du classement de la Ligue 1 durant l'automne, est moins souverain depuis la fin de la trêve hivernale.

Les Sang et Or n'ont pris que 13 points sur 24 possible. Mais grâce à Fofana (7 buts) et Clauss (9 passes décisives), les Lensois restent très menaçants et ils disposent notamment de la quatrième attaque de la Ligue 1.

Le RCL sera privé, ce dimanche, à St Symphorien, de Saïd (blessé) et de Frankowski (suspendu).

Une large victoire nordiste à l'aller et un titre de champion en 1998

A la fin des années 1990, le FC Metz et le RC Lens se sont livrés à une terrible lutte. En 1998, les Lensois ont privé le club à la Croix de Lorraine du titre de champion de France, grâce à une meilleure différence de buts. Et puis en 1999, les Messins se sont inclinés en finale de la Coupe de la Ligue, contre le RCL.

Cette saison, lors du match aller, malgré une prestation séduisante par moment, le FC Metz s'est lourdement incliné par Lens, 4 buts à un. Nicolas de Préville avait frappé le poteau et le but de Pape Matar Sarr avait été injustement refusé.

FC Metz - Lens, 28e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.