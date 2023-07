Ligue 1 : Alexander Djiku annonce ses adieux au Racing Club de Strasbourg

Les arguments de Patrick Vieira, le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg, n'ont donc pas été suffisants pour convaincre Alexander Djiku de poursuivre son aventure en Alsace. Le défenseur central ne portera plus le maillot strasbourgeois la saison prochaine. Il l'a annoncé ce lundi sur ses compte Twitter et Instagram.

"Chers Alsaciens, je suis arrivé ici en 2019, peut-on lire dans son message. Quatre ans et une centaine de matchs plus tard, je suis un homme heureux et accompli. Et c’est en grande partie grâce au Racing Club de Strasbourg. Je n’oublierai jamais ces moments à La Meinau, ces ambiances folles, cette ferveur. Strasbourg m’a fait découvrir la coupe d’Europe, et j’ai eu l’honneur de porter son brassard. Je m’en vais le cœur lourd, mais j’emporte avec moi une petite partie de vous. Merci à tous les joueurs côtoyés, à tous les employés, aux bénévoles, aux staffs, aux entraîneurs, au président et évidemment un immense merci aux supporters ! Vous êtes l’âme de ce club, tout simplement. C’est un au revoir, mais loin d’être un adieu ! “Un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg. Jetzt geht’s los".

C'est un coup dur pour le club, qui espérait conserver l'un de ces leaders, en fin de contrat. Alexander Djiku était capitaine la saison passée, quand Dimitri Liénard ne jouait pas. L'ancien Bastiais et Caennais devrait signer à Fenerbahce en Turquie. Il était aussi courtisé par les club anglais de Nottingham Forest. Il n'a pas annoncé sa nouvelle destination dans son message.

