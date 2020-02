Ligue 1 - Alexander Djiku, avant Strasbourg - Reims : "J'essaie d'apporter de la hargne, de la fougue"

En un peu plus de six mois, le défenseur Alexander Djiku (ici face au Toulousain Amian) est devenu un pion essentiel du Racing Club de Strasbourg

Acheté quatre millions et demi d'euros à Caen, Alexander Djiku est rapidement devenu l'un des maillons forts du Racing cette saison. C'est le joueur du Racing à avoir disputé le plus de minutes en Ligue 1 cette saison (1.846), derrière le gardien de but Matz Sels (2.070). "Le club a dépensé beaucoup d'argent pour me recruter, je pense que ça n'était pas pour rien, avance Alexander Djiku. C'était à moi de m'imposer rapidement, je pense que j'ai réussi à le faire durant ces premiers mois. On sait qu'on a une équipe avec beaucoup de jeunes, donc le peu d'expérience que j'ai réussi à emmagasiner au long de ma carrière, j'essaie de leur apporter. Sur le terrain, j'essaie d'apporter de la hargne, de la fougue".

Aussi fort au milieu qu'en défense centrale ?

Défenseur central de formation,Alexander Djiku a aussi dépanné avec brio comme milieu défensif, même s'il n'est toujours pas convaincu par ce repositionnement : "Finalement, je n'apprécie pas tant que ça. Quand je regarde les grands joueurs à ce poste-là, je pense qu'il me manque beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne veux pas m'installer dans le futur à ce poste-là. Je pense que vous me verrez à mon meilleur niveau en défense centrale".

Son entraîneur est pourtant bluffé par cette polyvalence naissante. "Il n'est pas encore tout à fait convaincu de ça, explique Thierry Laurey. _Le problème, c'est que toutes les autres personnes qui voient les matchs sont convaincus. I_l va peut-être falloir à un moment qu'il arrive à se convaincre que finalement il est performant au poste de milieu défensif. Mais que ça soit en tant que sentinelle ou que défenseur central, il est dans ce qu'il sait faire et il a bien progressé depuis le début de saison".

Une ambition clairement affichée

Le Racing a déjà raté deux opportunités pour intégrer le top 6 - 7 du championnat en perdant à Metz et face à Lille. Cette fois-ci, ce dimanche face à Reims (24ème journée de L1), le défenseur central Alexander Djiku ne veut pas manquer l'occasion. Et avec ses partenaires, il espère vivre une fin de saison excitante. "On a de l'ambition dans cette équipe, se félicite l'ancien Caennais. L'objectif du groupe c'est de faire mieux que la saison dernière (11ème). On est sur une bonne lancée, à nous de continuer pour faire mieux que l'année dernière".

Le Racing et le Stade de Reims se sont déjà affrontés à deux reprises cette saison et à chaque fois, les deux équipes se sont séparées sur un score de zéro partout (en Ligue 1 et en Coupe de la Ligue, les Rémois s'étaient imposés aux tirs au but en quarts de finale).

Racing - Reims, c'est à vivre ce dimanche 9 février sur France Bleu Alsace à partir de 16h30, coup d'envoi à 17h.