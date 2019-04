Ligue 1 : Alexis Blin se sent "bien à Amiens"

Alexis Blin, milieu de terrain était l'invité de la tribune des sports de France Bleu Picardie ce lundi. Le joueur prêté par Toulouse jusqu'à la fin de la saison est longuement revenu sur le nul contre Saint-Étienne (2-2) et a aussi évoqué son avenir en Picardie où il "se sent bien".

Amiens, France

Alexis Blin, milieu de terrain de l'Amiens SC était l'invité de la tribune des sports de France Bleu Picardie ce lundi. Deux jours après le nul (2-2) de l'ASC contre Saint-Étienne, le joueur prêté par Toulouse est revenu sur le scénario complètement fou de cette rencontre. "Ça été un match éprouvant parce que jouer soixante-dix minutes à dix contre onze ce n'est pas évident mais on a fait un match cohérent sur l'état d'esprit, on a rien lâché, on est toujours resté conquérants", analyse Alexis Blin.

Alexis Blin, invité de la Tribune des Sports de France Bleu Picardie Copier

Pour Alexis Blin, l'égalisation stéphanoise à quelques secondes de la fin du match est "frustrante. Au vu de la physionomie du match, évidemment que nous voulions les trois points. Maintenant, on garde sept points d'avance sur le barragiste", note aussi Alexis Blin. Amiens conserve en effet son avance sur Dijon, son prochain adversaire.

Alexis Blin entouré de Mathieu Dubrulle et des polémistes de La Tribune de France Bleu Picardie © Radio France

Je me sens bien à Amiens

Alexis Blin est revenu longuement sur ce match, sur le but de Rémy Cabella, l'arbitrage, la performance du double buteur, Moussa Konaté. Et puis le milieu de terrain a aussi évoqué son avenir en Picardie. Lui qui est prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat par Toulouse est "dans l'attente car l'option ne peut être levée qu'en fin de saison. Moi je me sens très bien à Amiens, c'est un fait, après, on ne sait pas de quoi sera fait demain, il faut que je m'entretienne avec le club", explique Alexis Blin.

Pourriez-vous battre les polémistes au quizz ?

Comme à chaque émission, les polémistes se sont affrontés dans le quizz. Un questionnaire dédié à la carrière d'Alexis Blin, du Mans à Amiens en passant par Toulouse. Vous aussi, vérifiez si vous êtes incollable sur le milieu de terrain de l'ASC.