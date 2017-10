Ligue 1 : Coup de froid pour les Girondins de Bordeaux face à Amiens (1-0)

Pauvres techniquement, fébriles défensivement, les Girondins se sont inclinés, samedi soir, sur la pelouse du Havre, face à Amiens (1-0). Une deuxième défaite de la saison inquiétante vu le calendrier des Bordelais, qui n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs.

Il aurait fallu mettre des points au chaud, et c'était la bonne occasion. Un déplacement chez un promu, pas sur sa pelouse, avant un mois de novembre compliqué. Mais les Girondins se sont inclinés. Et Jocelyn Gourvennec, qui s'en était agacé, il y a quelques semaines, ne va pas échapper aux questions sur la Malcom-dépendance.

Car c'était la surprise, une heure avant la rencontre à la lecture de la feuille de match : le meilleur Girondin depuis le début de la saison laissé sur le banc, ménagé à cause d'une douleur à la cuisse. L'entraîneur bordelais avait concocté une ligne d'attaque inédite, avec Mendy en pointe, soutenu sur les ailes par Cafu et De Préville, titulaire pour la première fois sur un côté.

Bordeaux et De Préville gâchent

Et Bordeaux, comme souvent, allait passer une entame de match difficile. Et les Girondins ne devaient qu'à Benoît Costil, décisif deux fois dans les huit premières minutes, de ne pas être menés d'entrée. Alors qu'ils avaient d'abord paru inoffensifs, ne frappant au but qu'à la 20e minute par Lerager, les Girondins allaient mieux terminer cette première mi-temps. Et même se montrer les plus dangereux, d'abord sur une frappe en taclant de Mendy, quelques millimètres à côté. Puis sur une tête à bout portant du même Mendy, sortie d'un arrêt magnifique par le gardien Gurtner.

Nicolas De Préville court toujours après son premier but sous le maillot Marine et Blanc. © AFP - AFP

Toujours aussi incapables de créer du jeu, les Bordelais se reposaient sur les contres, et autres attaques rapides pour porter le danger sur le but picard. Et, sur une de ces situations, De Préville, face au gardien, frappait largement au dessus. Symbole du manque de confiance de l'attaquant, plus à l'aise dans le jeu, à ce poste d'ailier, mais toujours incapable d'ouvrir son compteur avec les Girondins.

Et à force de gâcher, Bordeaux allait être puni. Encore une fois trop passifs sur coup de pied arrêté, ils concédaient l'ouverture du score par Guy N'Ggosso, sur un corner de Kakuta mal dégagé (64e).

Inquiétant avant Monaco...

Même dos au mur après cette ouverture du score, les coéquipiers de Jérémy Toulalan allaient se montrer incapables de réagir. L'entrée de Malcom à un quart d'heure de la fin, n'y changeait rien. Une action allait même illustrer l'impuissance du jeune Brésilien. Collé à la ligne de touche, il éliminait trois Amiénois, mais sans solution, était obligé de revenir en position de défenseur central... Symbole de l'incapacité bordelaise à réagir... Il faudra pourtant le faire rapidement, puisque le calendrier est ardu, avec la réception de Monaco, la semaine prochaine, avant un déplacement à Rennes et la réception de Marseille.

La fiche du match

Amiens SC 1-0 FC Girondins de Bordeaux

Au Havre, stade Océane

Arbitre : M.Desiage

But : N'Gosso (64e) pour Amiens

Avertissements : Kakuta (32e), Gurtner (74e), Ielsch (86e) pour Amiens, Lerager (37e) pour Bordeaux

Amiens : Gurtner - Cissohko, Dibassi, Adénon, Avelar - Monconduit (c) (Ielsch, 84e), N'Gosso - Gakpé (Zungu, 73e), Kakuta, Manzala - Traoré (Konaté, 65e).

Bordeaux : Costil - Lewczuk, Toulalan (c), Jovanovic, Pellenard - Otavio (Kamano, 57e), Lerager, Sankharé - Cafu (Vada, 64e) , De Préville, Mendy (Malcom, 74e)