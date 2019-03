Ligue 1 : nouveau nul pour les Girondins de Bordeaux à Amiens (0-0)

Bordeaux, France

Les Bordelais n'ont gagné qu'un seul de leurs dix derniers matches de Ligue 1. S'ils ont repoussé les assauts d'une équipe picarde pas vraiment inspirée, les joueurs de Paulo Sousa n'ont jamais pesé sur les débats. Vendredi, ils recevront l'OM au Matmut Atlantique.

Pauvre en occasions

Organisé dans un 4-2-3-1 avec Koundé et le jeune Youssouf sur le flanc droit, Bordeaux est tout près de réaliser l'entame parfaite. Mais idéalement servi par Karamoh, Sankharé rate l'immanquable (1ère). La réponse picarde arrive au quart d'heure de jeu. A la réception d'un centre parfait de Pieters, Otero ne trouve pas le cadre (14ème). Dans un match équilibré mais pauvre techniquement, les Girondins cherchent à ressortir proprement. Parfois trop. Pablo perd un ballon à l'entrée de sa surface mais Mendoza n'en profite pas. Pas de but et un seul tir cadré à la pause (0-0, 45ème).

Sur cette premiere mi-temps défensivement c'est bancal et offensivement peu ou pas dangereux...

Un petit changement Briand ou Maja pour Sankharé amènerait sans doute plus de danger en attaque!

Allez va falloir faire plus en 2e!!#ASCFCGB — Bobby 33 (@Bobby33000) March 31, 2019

Au retour des vestiaires, Sabaly remplace Youssouf. Et Bordeaux subit. Mais, en dehors d'une claquette de Costil à cinq minutes de la fin, n'est pas véritablement inquiété. L'équipe girondine ajoute un point à son compteur. Et c'est tout ce qu'on retiendra.

Désert offensif

Huit buts en quinze matches. C'est le triste bilan girondin à l'extérieur cette saison. Au stade de la Licorne, l'attaque est une fois de plus restée muette. Pire. En dehors du raté de Sankharé à la 1ère minute, elle ne s'est pas créé d'occasion. Le duo Sankharé-Karamoh n'a jamais pesé, Youssouf, pour sa reprise, a été transparent à droite et Poundjé s'est trop rarement projeté sur le côté gauche. Tout comme les milieux défensifs Otavio et Basic. Les entrées de Kamano (63ème) et Briand (74ème) n'ont rien changé. A l'arrivée, et surtout en seconde période, l'impression d'une équipe scindée en deux. Un match qui a permis à Paulo Sousa de prendre un peu plus la mesure de l'étendue du chantier.

