Ligue 1 : Trois de chutes pour l'Amiens SC qui s'incline (3-0) à Saint-Etienne

En déplacement à Saint-Étienne pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 de football, l'Amiens Sporting Club s'est à nouveau incliné. Les joueurs de Christophe Pélissier ont été battus 3-0 par l'AS Saint-Étienne. Amiens est dernier du classement.

Dans le chaudron de Geoffroy Guichard, les footballeurs de l'Amiens SC ont poursuivi leur délicat apprentissage du très haut niveau français. Le promu picard s'est incliné 3-0 dans le Forez après des défaites contre Paris puis Angers.

Les verts d'Oscar Garcia ont vite donné à leurs supporters de pousser les chants et la voix. Devant plus de 30 000 spectateurs, l'AS Saint-Étienne ont inscrit leur premier but dès la 13ème minute sur penalty. L'arbitre l'a sifflé suite à une faute du défenseur de l'ASC Bakaye Dibassy sur l'une des recrues stéphanoises, l'ex dijonais Loïs Diony. Jonhatan Bamba s'est chargé de transformer le penalty, inscrivant au passage son deuxième but de la saison

L'erreur de Bodmer

Le second but vert est venu, à la demie heure de jeu d'une erreur de Mathieu Bodmer, replacé au milieu de terrain pour cette rencontre alors qu'il a été recruté par l'ASC pour évoluer davantage en défense. L'ancien joueur du PSG, de Lille ou de Nice auteur d'une mauvaise passe a laissé filé l'un de ses adversaires. Régis Gurtner contraint de sortir a fait faute. Et l'arbitre a logiquement sifflé un deuxième penalty, transformé cette fois par Bryan Dabo.

Les joueurs de Christophe Pélissier auraient pu repartir aux vestiaires à la pause en ayant réduit le score si le centre tir de Ndombelé n'avait pas terminé sur la barre de la cage du gardien stéphanois Stéphane Ruffier. L'ASC est revenu conquérant en seconde mi-temps avec notamment de nombreux corners (9) et une bonne rentrée en jeu d'Emmanuel Bourgaud à la place du malheureux Bodmer. Mais ce son finalement les verts qui ont enfoncé le clou et marqué un troisième but par l'intermédiaire de Dabo, auteur d'un doublé (66ème).

La semaine prochaine, les amiénois actuels derniers du classement de Ligue 1 avec zéro point et zéro but recevront Nice pour le compte de la quatrième journée (20H).