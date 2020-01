Ligue 1 | Amiens-Toulouse : la dernière chance ?

Toulouse, France

Si comptablement la relégation en Ligue 2 sera loin d'être actée, une nouvelle défaite en Picardie ferait très mal au Toulouse Football Club dans la course au maintien.

Une victoire pour y croire

Toulouse reste sur 11 défaites de rang en Ligue 1. Un nouveau revers et les Violets égaleraient le record de défaites consécutives en championnat. Les hommes de Denis Zanko se retrouveraient surtout à neuf points de leur adversaire du soir (Amiens est 18e et occupe la place de barragiste). Une victoire et les choses seraient complètement relancées malgré cette incroyable série.

Les attaquants en panne

Toulouse a la pire défense de Ligue 1 (47 buts encaissés en 21 matches) mais ses attaquants ne brillent pas non plus en ce moment. La dernière fois qu'un joueur offensif a marqué ? Le 7 décembre à Strasbourg (un but de Saïd, défaite 4-2). Depuis, le TFC a joué six matches (dont un en Coupe de la Ligue) et n'a marqué que trois buts. Un doublé pour Diakité contre Brest, un but de Koné à Lyon en coupe.

Amiens n'avance pas non plus

Les Picards n'ont pas trop le sourire non plus ces derniers temps. Les hommes de Luka Elsner sont sur une série de neuf matches sans victoire en championnat (deux nuls, sept défaites). Leur dernier succès remonte au 2 novembre dernier. La série d'une des équipes pourraient prendre fin ce samedi sur la pelouse de la Licorne.

Le 31 août, un souvenir si lointain...

C'était encore l'été, le Stadium assistait ce 31 août à une deuxième victoire en deux matches à domicile. Ce jour-là, Toulouse battait Amiens (2-0). Dernier match sans prendre de but toutes compétitions confondues cette saison. Une éternité.

