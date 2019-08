Ligue 1 : Amiens va devoir s'accrocher pour sa troisième saison dans l'élite

Amiens va devoir encore s'accrocher cette saison en Ligue 1. Ce sera la troisième de suite pour le club picard, 15e du dernier exercice.

C'est avec un nouvel entraîneur et un effectif en construction que l'Amiens SC va débuter cette nouvelle saison. Pour l'instant, la recrue la plus connue est l'expérimenté Christophe Jallet, 36 ans passé par le Paris Saint-Germain, Lyon et Nice. Il a signé pour une saison. Dans les prochaines heures, le retour de Gaël Kakuta devrait être officialisé par le club, un an après son départ. L'international congolais avait été l'auteur de six buts et six passes décisives lors de la saison 2017-2018. A une journée de la reprise , il reste encore beaucoup d'incertitudes sur la présence dans le futur effectif de Konaté, Gnahoré, Prince Gouano, Dibassy et Ghoddos, ils pourraient tous partir. Pour le suédois Emil Krafth, les doutes sont levés , il a quitté Amiens pour Newcastle.

L'ASC a tourné la page Christophe Pélissier, l'homme des deux montées successives est parti à Lorient. C'est le Franco-Slovène Luka Elsner qui lui succède et c'est le plus jeune entraîneur du championnat

Nouvel entraîneur

A 37 ans c'est lui la curiosité N°1 de l'Amiens SC. Luka Elsner, novice en Ligue 1 qui arrive en provenance de Saint-Gilles en deuxième division belge. Le pari est franchement osé mais assumé par le responsable du recrutement du club John Williams.

« C'est audacieux parce qu'il n'est pas connu mais aujourd'hui ce ne sont pas des CV qu'on recrute, ce sont des joueurs ou des entraîneurs qui sont compétents. Et c'est ça qu'on est allé chercher », explique John Williams. « C'est quelqu'un d'assez créatif dans ses méthodes de travail qui est assez moderne. Le football dans les dix prochaines années va beaucoup changer et je pense que Luka fera partie des gens qui auront accompagné cette modernisation », poursuit-il.

L'esprit de guerrier

Des méthodes mises à l'oeuvre à l'entraînement. Luka Elsner bouscule ses troupes, travaille beaucoup sur la vitesse des déplacements et des transmissions pas question pour lui de bétonner et de tout miser sur la défense. Pour autant il n'oublie pas l'ADN de cette équipe, cet état d'esprit de guerrier qui a permis à Amiens de se maintenir deux fois de suite en Ligue 1.

« On va plutôt s'attacher à parler d'objectif et de performance. Qu'est ce qu'on peut mettre en place mais aussi comment peut on garder cette qualité mentale qui a fait la force d'Amiens. On ne se fixe pas de limites mais on connait la réalité de notre situation », précise Luka Elsner

Le match de reprise Nice-Amiens est à vivre sur France Bleu Picardie dans la soirée sport à partir de 19h45.