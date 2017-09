Première victoire de la saison pour le FC Metz à Angers !

Grâce à un but de la tête de Nolan Roux en 2ème mi-temps, le FC Metz est allé gagner 1-0 à Angers ce dimanche après-midi. C'est la première victoire des Mosellans cette saison en ligue 1. Après 6 journées, Metz reste néanmoins 20ème et dernier du championnat.

La rencontre n'avait pas très bien débuté pour les Messins. Dès l'échauffement, le gardien Japonais Eiji Kawashima (sans doute touché aux adducteurs) a dû laisser sa place à Thomas Didillon. Un changement qui n'a pas perturbé les Grenats, puisqu'ils ont bien attaqué la rencontre. Avec 55% de possession de balle, Metz a globalement dominé la première période mais les joueurs de Philippe Hinschberger n'ont pas réussi à conclure.

En 2ème période, le FC Metz est revenu sur la pelouse (mal tondue) du stade Raymond-Kopa avec un esprit conquérant. Et sur une accélération de Mathieu Dossevi omniprésent, Nolan Roux a repris de la tête le centre du Togolais pour ouvrir le score à la 55ème minute.

Metz a tenu jusqu'au bout et aurait pu marquer un 2ème but (Notamment par Opa N'Guette qui a touché le poteau, ou Poblete qui s'est retrouvé face à Letellier le gardien d'Angers). Au final, les Grenats ont eu très chaud dans les arrêts de jeu, il a fallu un arrêt miraculeux de Balliu sur sa ligne pour sauver le FC Metz qui s'impose 1-0 et qui prend les 3 premiers points de la saison. De quoi rassurer l'entraîneur Mosellan Philippe Hinschberger qui était un peu menacé, de quoi inquiéter un habituée de twitter.

Si Nolan Roux marque cet aprèm, jeudi je vais à Metz et je fais le tour du stade complètement nue. #SCOFCM — 🌸🐝 (@reustel) September 17, 2017

