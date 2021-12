Ligue 1 : Après avoir tenu tête au PSG, Lens veut confirmer à Nantes

Se remettre dans le bain. Après le match nul héroïque contre le Paris Saint Germain samedi dernier, le Racing Club de Lens revient au quotidien de la Ligue 1 ce vendredi 10 décembre, avec un déplacement à Nantes pour cette 18e journée.

Il ne faut pas se relâcher face à un adversaire moins prestigieux mais qui reprend confiance. Et tenter de casser cette foutue série de quatre matchs sans victoire.

à lire aussi Ligue 1 : Les Lensois ont tenu tête au leader parisien

La décla : "On ne peut pas se reposer sur nos lauriers."

Il y a eu le coup franc de Messi envoyé dans le ciel de Bollaert, le coup de sifflet final, la fête dans les vestiaires, sûrement, et une nuit avec des étoiles dans les yeux. Le RC Lens venait de tenir tête au PSG, concédant un match nul dans les derniers instants. Mais après, très vite, l'entraîneur, Franck Haise, est passé à autre chose.

_"Il faut switcher. Paris c’est bien gentil, mais c’était déjà il y a 5 jours__. Ce n’est plus Paris qui m’intéresse, mais Nantes" a_ssurait l'entraîneur lensois en conférence de presse. Il attend que ses joueurs répondent aussi présent face au 13e de Ligue 1.

Le joueur : David Pereira da Costa

Pour la deuxième fois consécutive, le jeune milieu offensif portugais pourrait être titularisé à Nantes. Contre Paris il a joué presque comme ailier gauche, en montrant de belles complémentarités avec le piston, Przemysław Frankowski. Alors qu'il y a de nombreuses absences ce vendredi, le gaucher pourrait reprendre sa place, soit en meneur de jeu pour remplacer Kakuta, soit en attaque, comme face au PSG.

La stat : 4

Franck Haise, comme Jean-Louis Leca l'ont répété plusieurs fois, ils préfèrent faire un bilan sur vingt mois plutôt que sur deux. Traduction, si le Racing n'a pas gagné depuis quatre matchs, il ne faut pas s'affoler, la balance reste très largement positive. Les Sang et Or sont cinquième du classement à deux rencontres de la mi-saison. Mais on aimerait quand même voir cette série se terminer. D'autant plus que Lens n'a plus gagné à l'extérieur depuis deux mois et demi. Ca aussi, il est temps que ça change.

La compo France Bleu Nord :

Plusieurs titulaires seront absents : Jonathan Clauss et Cheickh Doucouré sont suspendus pour une accumulation de cartons. Gaël Kakuta a été touché à un mollet face au PSG, quand à Wesley Saïd, il reprend et pourrait revenir avant Noël, mais pas ce soir.

Leca - Haïdara, Medina, Danso, Gradit, Frankowski- Cahuzac, Fofana, Da Costa - Kalimuendo, Sotoca