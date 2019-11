Ligue 1 : Après Griedge, la France du foot découvrira peut-être Hianga'a Mbock lors de Brest-Nantes

Tout le monde connaît Griedge Mbock, défenseure centrale de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais, champion d'Europe féminin. A Brest, son frère cadet Hianga'a est en train de faire son trou.

Le milieu récupérateur, qui a commencé à l'ASB avant de rejoindre le centre de formation du Stade Brestois, n'a pourtant pas encore joué en Ligue 1. Mais ce pourrait bien être le cas ce soir, à l'occasion du derby contre Nantes. Hianga'a pourrait, dans un milieu à cinq, prendre la place de Haris Belkebla, qui s'est tordu la cheville lors d'un jeu pratiqué à l'entraînement avec la sélection algérienne.

Ce serait une progression logique puisque le puissant milieu (1,86 mètre, 82 kilos) a été la bonne surprise des matchs de préparation. Il a notamment inscrit le but décisif contre Lorient. Et il avait fait bonne impression à Olivier Dall'Oglio lors de son seul match officiel de la saison, le 16e de finale de coupe de la Ligue gagné à Metz.

A l'entraînement cette semaine, Hianga'a Mbock a notamment reçu les conseils de celui qu'il pourrait bien remplacer ce soir.

Haris Belkebla : depuis jeudi, je lui dit de se mettre en alerte, de se préparer à jouer, lui et Hugo Magnetti, car l'état de ma cheville ne pouvait me permettre de jouer. J'ai surtout parlé à Hianga'a car c'est le plus jeune. Je lui ai dit de bien se mettre à fond à l'entraînement, bien écouter les conseils de l'entraîneur, et de ne pas se mettre la pression. En Ligue 1, il y a plus de regards rivés sur nous, il faut garder la tête froide.