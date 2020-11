Ligue 1 - Après la défaite de Strasbourg à Reims : « Il voulait une meute de loups, il a eu des agneaux »

L’image a été rapportée par Anthony Caci, mais elle résume assez bien la faible prestation du Racing pendant une heure hier dans un stade Auguste Delaune, privé de ses spectateurs. « Je dirais presque qu’il y avait deux équipes sur le terrain, analyse le défenseur mosellan du Racing. _Dans le sens où il n’y avait pas le Racing en première mi-temps et en deuxième on était là. Jean-Marc (Kuentz) nous a dit à la mi-temps qu’_il voulait une meute de loups et il a eu des agneaux. On s’est réveillé en deuxième mi-temps, mais ça n’a pas suffi. On se réveille toujours après et c’est le problème cette saison ».

Le Racing apathique pendant une heure

Le Racing a encore une fois encaissé deux buts trop rapidement sur deux coups de pied arrêtés (buts de Kamara contre son camp à la 22ème minute et Faes à la 26ème minute). Par miracle ou presque, les Strasbourgeois ont eu le droit d’y croire. Jeanricner Bellegarde gratte un penalty, que Ludovic Ajorque transforme à la demi-heure de jeu (son troisième but de la saison). Mais il a fallu attendre l’entrée sur la pelouse d’Adrien Thomasson à une demi-heure de la fin pour que le Racing soit enfin plus entreprenant, mais ce réveil a été trop tardif.

Une frilosité qui laisse des regrets

Un scénario qui laisse des regrets à l’entraîneur d’un jour Jean-Marc Kuentz : « On était un peu apathiques, on a manqué d’engagement, on a manqué de vie, on n’a pas réussi à bien sortir le ballon techniquement. Il y a une forme de frilosité que je ne m’explique pas. La première mi-temps nous laisse un goût amer. Et on prend deux buts sur coups de pied arrêtés, c’est pénalisant. On a des regrets et avoir des regrets après un match, c’est jamais bon ».

Le Racing glisse dangereusement au classement, il se retrouve 19ème de Ligue 1, après ce septième revers en neuf rencontres (« On est dans le dur », avoue Anthony Caci). Et le calendrier qui arrive n’incite pas à l’optimisme, les Strasbourgeois recevront Marseille puis Rennes, avec entre temps un déplacement à Montpellier.