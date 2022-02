Ligue 1 : Après la défaite face à Nantes du PSG (3-1), Leonardo s'interroge sur l'arbitrage dans ce match

Très remonté après la défaite 3 buts à 1 du PSG à Nantes, le directeur sportif parisien Leonardo a fustigé samedi soir l'arbitrage "sans contrôle" de Mikaël Lesage, lui reprochant de n'avoir pas protégé ses joueurs et d'avoir voulu siffler "contre" le club parisien.

"C'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas !"

Cela faisait bien longtemps que Leonardo n'avait pas fait une sortie d'après match. Le visage fermé, les traits tirés, le directeur sportif a voulu réagir après les nombreux problèmes entre l'arbitre de la rencontre et ses joueurs : "il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas !"

Pendant 4 minutes, Leonardo a slalomé entre les questions sur la prestation de son équipe et le rapport compliqué avec l'arbitre "Un exemple avec Appiah qui ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident." Et de conclure "il se crée un truc où tout est contre nous. Toutes les choses aujourd'hui étaient contre nous et je parle de faits au niveau de l'arbitrage qui sont clairs."

"Peut-être que je me trompe. Ok, on a perdu, on accepte la défaite. On va apprendre de ça. Il y a beaucoup d'erreurs, des choses qu'on n'a pas bien faites. On doit savoir après un match de Ligue des champions se comporter en Ligue 1 d'une certaine manière. Ça, on va en parler. Mais, avec l'arbitre, on avait l'impression que c'était ''poum poum poum, je te tire.''

C'est la deuxième fois en un mois que le PSG pointe du doigt des problèmes avec l'arbitrage en Ligue 1. Face à Brest, Kylian Mbappé avait taclé... Mikaël Lesage et ses assistants "Vous ne savez même pas arbitrer ici. C'est toujours pareil dans cette ligue."