Ligue 1 : après la fin du mercato estival, on fait le point sur l'effectif du FC Metz

En France, le marché estival des transferts est désormais clos. Quelle équipe et quel staff au FC Metz pour aller chercher le maintien en Ligue 1. On fait le point !

Metz, France

18 départs (fin de contrat et prêts) et 11 arrivées (transferts, options d'achat activés et prêts) ont été enregistrés au FC Metz durant ce mercato estival 2019. L'effectif des Grenats qui visent le maintien en Ligue 1 est désormais fixé. Tour d'horizon postes par postes.

Les gardiens

Alexandre Oukidja

Paul Delecroix

Guillaume Dietsch

Les défenseurs

John Boye

Stoppila Sunzu

Thomas Delaine

Manuel Cabit

Matthieu Udol

Fabien Centonze

Abou Lô

Les milieux de terrain

Renaud Cohade

Mamadou Fofana

Marvin Gakpa

Victorien Angban

Habib Maïga

Sami Lahssaini

Boubacar Traoré

Adama Traoré

Kévin N'Doram

Les attaquants

Habib Diallo

Ibrahima Niane

Farid Boulaya

Thierry Ambrose

Adama Traoré

Opa Nguette

Amadou Dia Ndiaye

Papa Ndiaga Yade

(En gras, les joueurs prêtés ou transférés définitivement au FC Metz durant l'été 2019)

Le staff

Frédéric Antonetti, manager général

Vincent Hognon, entraîneur

Jean-Marie de Zerbi, entraîneur adjoint

Christophe Marichez, entraîneur des gardiens

Benoit Tavenot , coach adjoint

, coach adjoint Florian Simon , préparateur physique

, préparateur physique Aurélien Denotti, préparateur physique adjoint