Ligue 1 : Après la nouvelle défaite de Strasbourg face à l'OM - "Il faut vite arriver à inverser la spirale"

Entre des Strasbourgeois combatifs mais brouillons et des Marseillais longtemps fantomatiques, le match n'a pas été de haute volée, dans un stade de la Meinau, privé des ses supporteurs et donc de son âme.

Mais le Racing aurait pu faire basculer la rencontre en sa faveur à l'heure de jeu. Hélas, quand rien ne va, rien ne va. La frappe déviée de Caci termine sur la barre des buts de Mandanda. Et comme souvent cette saison, le Racing est puni dans la foulée.

Un tir, un but pour l'OM

Sur un centre de Payet, qui avait pourtant les fesses au sol, Benedetto dévie le ballon de la tête et Sanson réalise une volée magnifique (72ème minute). L'OM inscrit le seul but du match sur son seul tir.

Les Strasbourgeois auraient sans doute dû bénéficier d'un penalty dans les arrêts de jeu pour une faute d'Amavi sur Zohi. Mais ils encaissent donc leur troisième défaite consécutive à domicile en Ligue 1 (ce qui n'était plus arrivé depuis 2008), leur huitième au total cette saison.

La spirale infernale

Scotchés à la 19ème place, ils ont montré du cœur ce vendredi face à un pauvre OM, mais ça n'a pas été suffisant. "Avec le coach et le staff on est extrêmement déçu pour les joueurs car ils ont affiché de belles valeurs, de bonnes attitudes, analyse Jean-Marc Kuentz, l'entraîneur intérimaire du Racing Club de Strasbourg, très marqué par cette défaite. Il y a eu une grosse débauche d'énergie sur ce match-là. Marseille a tiré une fois au but, et on prend le but. C'est forcément une grosse déception pour nous. On regrette aussi de ne pas avoir profité de nos temps forts. On a eu des situations, notamment la frappe de Titi (Caci) sur la barre. Il y a des choses positives, à nous de nous appuyer là-dessus, même si le classement est ce qu'il est. Dans ces situations-là, il n'y a souvent pas grand chose pour nous. La spirale, il faut qu'on arrive vite à l'inverser en termes de points, mais en termes de valeur et d'attitude, les joueurs ont été irréprochables aujourd'hui."

Lamine Koné, le défenseur strasbourgeois était aussi abattu et frustré par l'arbitrage : "On est déçu. Pas forcément du match parce qu'on a montré qu'on est une vraie équipe. On est déçu de ce qu'il s'est passé à la fin. Je pense qu'il y a penalty. Même l'entraîneur de Marseille a affirmé qu'il y avait penalty. L'arbitre n'a pas pris le temps d'aller voir la VAR. Maintenant, il faut passer à autre chose. On a réagi par rapport à la mauvais première mi-temps à Reims. On a montré qu'on avait du caractère, on a concédé qu'une seule occasion. Il faut rester positif. Tout le monde est conscient qu'en faisant des matches comme cela les points vont venir. Le bilan n'est pas joli, tout le monde en est conscient mais dans les moments comme cela il faut relever la tête".