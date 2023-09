Ligue 1 : après la trêve internationale, le FC Metz en quête d'un exploit sur la pelouse du RC Lens

Pour la troisième fois depuis le début de la saison, le FC Metz va donc affronter, en championnat, une équipe qualifiée en Coupe d'Europe. Après Rennes (5-1) et l'OM (2-2), le promu grenat va défier, ce samedi, le RC Lens, deuxième la saison passée et qui entamera sa campagne en Ligue des Champions, la semaine prochaine à Séville. Un gros morceau pour les hommes du Président Serin, après cette première trêve internationale du calendrier, mais peut-être aussi un bon coup à jouer dans le Nord !

ⓘ Publicité

Tetteh, Traoré et Colin forfaits

Sans surprise, les blessés de longue date que sont Maxime Colin, Ismaël Traoré et Benjamin Tetteh sont encore absents. L'attaquant ghanéen devrait être de retour la semaine prochaine.

Abou Lô, expulsé contre l'OM, va purger son troisième et dernier match de suspension.

Quant aux internationaux du club à la Croix de Lorraine, Coach Bölöni s'est ému, ce jeudi 14 septembre, de l'absence de Danley Jean-Jacques. Le milieu haïtien n'est toujours pas rentré en Lorraine. Et le technicien roumain ne sait pas où il se trouve.

Une coupure internationale plutôt bénéfique

Après son dernier match de championnat contre Reims (2-2) et malgré le départ de plusieurs internationaux, le FC Metz a parfaitement négocié sa trêve, avec deux matchs amicaux de bonne tenue : à St Symphorien, les Messins, dominateurs mais inefficaces ont été accrochés par le FC Bâle (1-1), puis mardi soir dernier, ils ont largement battu Dudelange (1-4).

Durant ces deux matchs de préparation, Simon Elisor a été particulièrement en vue, avec trois buts inscrits. La nouvelle recrue colombienne, Oscar Estupinan a marqué aussi deux fois contre les Luxembourgeois.

En Ligue 1, le FC Metz compte une victoire ( à Clermont), deux nuls ( OM et Stade de Reims ) et une seule défaite ( à Rennes). Au classement, le promu mosellan est treizième, avec 5 points au compteur !

Le RC Lens au pied du mur

Les Sang et Or sont à la peine depuis le coup d'envoi du championnat. Le RC Lens ne compte qu'un petit point au compteur, après quatre journées. Les hommes de Franck Haise ont été battus d'entrée à Brest (3-2), après avoir pourtant 2 à 0. Ils ont ensuite concédé le nul à la maison contre Rennes (1-1), puis ont subi deux lourds revers à Paris (3-1) et à Monaco (3-0).

A l'issue de ce revers dans la Principauté, le coach lensois a tiré la sonnette d'alarme : " c'est un collectif qui est aux abois et maintenant que les choses sont plus difficiles, il faut rester solidaires et en faire plus ".

Dans le rétroviseur : Lens champion de France en 1998, le FC Metz malheureux deuxième !

À Bollaert, Lensois et Messins se sont affrontés à 59 reprises. Les Sang et Or se sont imposés à 32 reprises, contre seulement dix succès lorrains, dont le dernier remonte à la saison 2011-12, en Ligue 2 .

Dans l'histoire de la Ligue 1, Lensois et Messins se sont livrés une bataille féroce pour le titre de champion de France lors de la saison 1997-1998. Ce sont finalement les Sang et Or qui ont raflé la mise en obtenant un petit point lors du dernier match de la saison à Auxerre.

Un an plus tard, le FC Metz s'est aussi incliné en finale de la Coupe de la Ligue, face à Lens (1-0) !

RC Lens - FC Metz, 5ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi, ce samedi 16 septembre à 21 heures, avant-match dès 20h30 avec Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud. C'est aussi le grand retour de l'après-match sur France Bleu Lorraine, avec vos réactions au 03 87 52 13 13