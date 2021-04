Ligue 1 : après la trêve internationale, le FC Metz se teste sur la pelouse de l'AS Monaco

Après deux semaines de répit, pour cause de trêve internationale, le FC Metz attaque une séquence très relevée, avec trois rencontres en six jours. Le club à la Croix de Lorraine va affronter par deux fois, l'AS Monaco, ce samedi en championnat et le mardi 6 avril, en Coupe de France, puis il accueillera, ce vendredi 9 avril, Lille. Quel programme !

Oukidja toujours suspendu, Pajot encore blessé

Après son expulsion contre Angers, Alexandre Oukidja, le gardien du FC Metz, sera encore suspendu pour le déplacement à Monaco.

Mauvaise nouvelle pour Vincent Pajot. Le milieu de terrain grenat est encore touché au talon d'Achille. Il est forfait pour Monaco. En revanche, Kévin N'Doram sera bel et bien là.

Ibrahima Niane, gravement blessé au genou l'automne dernier, a rendez-vous le 7 avril prochain avec le chirurgien, en vue d'une éventuelle reprise de l'entraînement.

L'AS Monaco toujours en course pour le titre

4e au classement avec 59 points, l'AS Monaco réalise une splendide phase retour avec huit victoires, deux nul et seulement une défaite à Strasbourg. Le club de la Principauté s'appuie notamment sur une attaque redoutable, la deuxième de Ligue 1. L'Allemand Kévin Volland et Wissam Ben Yedder totalise, à deux, 26 buts en championnat.

Les Monégasques sont aussi très performants à domicile, avec neuf succès, cinq nuls et un seul revers contre Lens en décembre dernier.

A l'aller, l'AS Monaco de Niko Kovac s'était imposé au stade St Symphorien, un a zéro.

Un coup d'oeil dans le rétro

Historiquement, le FC Metz ne réussit guère au stade Louis 2. Les Grenats n'ont signé que six victoires sur la pelouse de l'AS Monaco. La dernière en Ligue 1 remonte au 29 août 1997, grâce à un but dans le temps additionnel d'un certain Robert Pires.

Plus récemment, le club à la Croix de Lorraine, alors en Ligue 2, avait sorti l'AS Monaco de la Coupe de France, grâce à une belle victoire 3 à 1, avec notamment un splendide but de Gauthier Hein.

AS Monaco - FC Metz, 31e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 13 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine, dès 12H30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Thomas Lavaud.