Ligue 1 - Après le drame du Moustoir, le FC Lorient va essayer de se relever à Nice

Les Merlus réussiront-ils à passer outre l'émotion ? Trois jours après le décès accidentel de Yohann Essirard à l'issue du derby perdu au Moustoir face à Rennes, le FC Lorient joue à Nice ce mercredi à 19h pour la 17e journée de Ligue 1. Le contexte est évidemment très particulier entre le traumatisme inhérent à la mort de l'homme de 36 ans dans des circonstances épouvantables, et la réalité de la situation sportive du FCL.

Les Lorientais ont en tout cas pris le temps, alors que le rythme actuel des matchs n'en offre pourtant pas beaucoup avec une quatrième confrontation à disputer en dix jours. Une minute de silence a été observée lundi, au lendemain du drame, par les joueurs, le staff sportif et tous les salariés du club au centre d'entraînement du FCL. Un temps pris aussi pour permettre à tout un chacun d'exprimer ce qu'il ressentait. "Il est important de mettre des mots sur ces choses là" disait ce mardi en conférence de presse d'avant match Christophe Pélissier, l'entraîneur lorientais, comme le rapporte nos confrères d'Ouest France.

Il faut aussi rappeler que le demi-frère de la victime faisait partie de l'équipe réserve du FCL l'an dernier encore, et que certains joueurs actuels des Merlus ont évolué avec lui. Impossible, évidemment, de prédire si le groupe lorientais sera pleinement mobilisé sur le foot ce mercredi soir. "Chacun réagit différemment" reprend Christophe Pélissier dont la mission a consisté à remobiliser son groupe sur l'enjeu sportif, celui d'un maintien à essayer d'obtenir alors que les Merlus sont 19e avec six défaites lors des sept derniers matchs.

Chez une équipe niçoise pas au mieux non plus, le FCL a une ambition. "Même si c'est un peu futile, on peut essayer de donner un peu de baume au coeur à l’ensemble du club" conclut l'entraîneur lorientais. Il s'agit aussi sur le terrain de rendre le meilleur hommage possible à Yohann Essirard. Les Merlus porteront un brassard noir en sa mémoire ce mercredi soir.