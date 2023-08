Ligue 1 : après le nul contre l'OM (2-2), le gardien du FC Metz, Alex Oukidja, salue la détermination du promu

Georges Mikautadze, l'attaquant messin a inscrit son premier but en Ligue 1, hier contre l'OM

Héroïques Grenats. Ce vendredi soir à l'occasion de la 2e journée de la Ligue 1, et après la fessée reçue à Rennes dimanche dernier en ouverture de championnat (5-1), le FC Metz a tenu en échec sur sa pelouse, l'OM, 2 à 2.

ⓘ Publicité

Après l'ouverture du score du Marseillais Soglo (14'), et après l'expulsion à l'heure de jeu du défenseur messin Abou Lô, le club à la Croix de Lorraine a réussi l'exploit de renverser la situation, en inscrivant deux buts en six minutes par Cheick Tidiane Sabaly (65') et l'indispensable Georges Mikautadze (71').

Malgré quelques jolies parades, le gardien grenat Alex Oukidja n'a pas pu empêcher l'égalisation provençale de Vitinha (82'). Pour son premier match à domicile de la saison, le promu mosellan décroche un point, au plus grand plaisir des 27 000 spectateurs présents.

Pour le gardien messin, Alex Oukidja, on peut parler d'un petit exploit

loading

Dimanche dernier, après la débâcle bretonne, le capitaine messin, Ismaël Traoré avait poussé un coup de gueule contre ses coéquipiers leur reprochant un manque de détermination et d'agressivité. Ce qui l'a vu hier soir contre l'OM, l'a rassuré !

loading

Prochain match du FC Metz, le dimanche 27 août à Clermont.