Ligue 1 : après le succès à Clermont (0-1), l'attaquant du FC Metz Simon Elisor salue les " valeurs du promu "

Une première victoire grenat au pied des volcans d’Auvergne ! Ce dimanche**,** à l’occasion de la 3ᵉ journée de la Ligue 1, le FC Metz s’est imposé sur la pelouse du Clermont Foot 63, un à zéro, grâce à l’indispensable et au très courtisé Georges Mikautadze ! C'est son deuxième but de la saison en L1.

À la 69ᵉ minute de jeu, l’international géorgien a profité d’une glissade d’un défenseur auvergnat, pour aller tromper le gardien adverse. Malgré quelques situations chaudes en début et en fin de match, la défense lorraine a tenu bon, pour aller chercher son premier succès en L1 de la saison.

Les réactions messines en zone mixte

Pour l’attaquant, Simon Elisor, qui a découvert ce dimanche la L1, le FC Metz a affiché " beaucoup de cœur ".

Pour le capitaine Matthieu Udol, qui effectué en Auvergne son retour, après avoir manqué les deux premiers matchs de la saison, pour cause de virus, le promu mosellan a fait preuve d’une grande solidarité et d’un état d’esprit de guerrier.

Coach Bölöni salue bien entendu ces trois premiers points de la saison, mais rappelle que son équipe a été encore inégale dans sa prestation entre la première et la 2ᵉ période.

Mercato estival : un rebondissement dans le dossier Mikautadze

Dans le dossier Georges Mikautadze, à cinq jours de la fin du mercato estival, cette nouveauté, le FC Metz envisage désormais un possible retour à Metz de son prodige géorgien, sous forme de prêt, après un transfert vers un club plus huppé. Pierre Dréossi et le club à la Croix de Lorraine prendront en compte ce point dans leurs réflexions.

Deux points noirs malgré cette victoire messine

En début de match à Clermont, Le défenseur Maxime Colin s’est claqué le mollet. Et Ismaël Traoré a ressenti une pointe derrière la cuisse. Il passera des examens ce lundi ou demain mardi. S'il est absent pour Reims, ce dimanche, le staff devra remodeler sa défense, car Abou Lô est toujours suspendu.