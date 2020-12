Ligue 1, après le succès de Strasbourg :"La terre ne s’arrêtera pas de tourner car on a gagné 4 à 0 à Nantes"

Déjà vainqueur à Brest 3 à 0, le Racing a encore fait mieux pour son deuxième succès de la saison loin de ses bases, en infligeant 4 buts ce dimanche à des Canaris aphones. Les joueurs de Thierry Laurey ont marqué un but de plus, mais surtout affiché plus de maîtrise collective. Le gardien Eiji Kawashima n’a quasiment jamais été inquiété, rassuré par une défense centrale de fer Simakan – Djiku.

Sept penaltys lors des cinq derniers matchs à l'extérieur

Et puis le secteur offensif s’est régalé en inscrivant quatre buts, dont deux nouveaux penaltys (par Dimitri Liénard à la 16ème minute et Ludovic Ajorque à la 78ème minute). Les Strasbourgeois ont désormais - statistique incroyable - inscrit 7 penaltys lors de leurs cinq dernières rencontres de Ligue 1 à l’extérieur. Les deux autres réalisations sont l’œuvre de Habib Diallo (sur un corner de Liénard à la 34ème minute) et de Kevin Zohi sur un centre à ras de terre d’Ajorque (83ème minute).

Un soulagement pour Ajorque

Cette victoire permet au Racing de ne plus être relégable, il quitte la 19ème place qu’il occupait depuis le premier novembre. "On a ouvert le score rapidement, on défendait bien et on procédait en contre, analyse Ludovic Ajorque, le meilleur buteur du Racing cette saison avec 5 réalisations. On a eu plein de balles de but aujourd’hui. On finit 4 à 0, sans prendre de but. C’est une victoire importante, on devrait gagner. On est sortis de la zone rouge, ça fait du bien à la tête. C’est un soulagement, mais ça n’est pas fini, il faut faire des séries pour remonter au classement."

Thierry Laurey ne s'enflamme pas

Les Strasbourgeois qui ont connu beaucoup plus de bas que de hauts cette saison, ne s’enflamment pas après ce large succès, à l’image de leur entraîneur Thierry Laurey : "C'est une bonne chose. On voulait prendre les trois points. On savait que ce serait compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait. On attendait surtout le troisième but du match, on savait qu'il serait important. On était habitué aux montagnes russes, mais on a bien verrouillé en début de deuxième mi-temps. On n'a pas forcément maîtrisé le jeu, mais on a bien maîtrisé les moments clés. Je suis très content pour les joueurs, ils se sont vraiment investis sur ce match. C’est une belle récompense pour eux, il faut savoir les féliciter quand ils nous font plaisir. Ça nous ramène trois points, mais il nous en faudra encore plus pour sortir de la mauvaise passe. Le résultat d'aujourd'hui demande encore confirmation. C’est pas parce qu’on a gagné 4 à 0 à Nantes que la terre va s'arrêter de tourner, il faut qu'on arrive à enchaîner."