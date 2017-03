Ligue 1 : après les mots, les actes pour l'ASNL à Guingamp

Après la défaite contre Lorient et les coups de gueule de Pablo Correa et Jacques Rousselot, l'ASNL est en quête de points en Bretagne ce vendredi face à Guingamp pour la 31e journée de Ligue 1.

L'AS Nancy Lorraine à la relance une nouvelle fois à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1 de football ce vendredi 31 mars. Les Nancéiens, 18es et barragistes, se rendent à Guingamp (10e) avec pour objectif de mettre fin à une série de 8 matchs sans victoire dont 7 défaites. Coup d'envoi à 19 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Après deux semaines de travail à cause de la trêve internationale, place aux actes côté nancéien. On se souvient de la colère piquée par le président Jacques Rousselot après le revers contre Lorient (2-3), un coup de gueule qui a peut-être eu l'effet escompté selon Pablo Correa :

L'entraîneur nancéien prudent car comme Vincent Muratori, il sait que les progrès doivent être confirmés en match, dès le déplacement à Guingamp :

Le staff nancéien doit-il renouveler sa confiance aux mêmes joueurs ou tenter des changements ? Forcément, Pablo Correa, l'entraîneur nancéien se pose la question :

Bien évidemment, on est partagés entre les bonnes choses que l'on fait et les mauvaises. On a fait des choses intéressantes ces deux derniers matchs en menant deux fois. On avait le match, pas tranquillement en mains, mais on était dans le match, et finalement on n'a rien obtenu. On a des manques, il faut les pallier, avec entre autres les changements."