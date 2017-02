Ligue 1: Après les paillettes retour à la mine en Lorraine pour le DFCO!

Battus par le PSG samedi soir, 3 buts à 1, dans un véritable match de gala à Gaston-Gérard les footballers Dijonnais, 16es du classement, retrouvent les terrains ce mercredi soir. Une 24e journée de Ligue 1 qui les conduit à Metz, chez le 17e.

Metz-DFCO un vrai choc et peut-être déjà un tournant dans ce championnat hyper serré en bas de classement face à un autre proumu, un concurrent direct au maintien. Plongé, immergé en plein coeur d'une semaine à trois matchs -après avoir défié Paris et avant de recevoir Caen ce samedi- les footballers Dijonnais ont le nez dans le guidon ces jours-ci.

4 points en 2 matchs pour le DFCO?

Le coach du DFCO, Olivier Dall'Oglio, souhaite sortir de ce marathon avec au moins 4 points dans sa musette. Ca veut dire qu'il aimerait prendre 1 point contre les Lorrains et 3 face aux Normands. Entendez par là, qu'un nul face à Metz serait le bienvenu avant de gagner contre les Caennais à Gaston-Gérard.

Olivier Dall'Oglio l'entraîneur Dijonnais avant la rencontre à Metz ce mercredi soir 8 février 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus facile à dire qu'à faire face à des Messins intraitables à domicile qui n'ont plus perdus à Saint-Symphorien depuis le 23 octobre dernier et le 2-4 face à Nice pour la 10e journée. Des Messins qui restent qui plus est sur un succès de prestige vendredi dernier 1-0 face à Marseille. Un succès qui paradoxalement aura peut-être pour conséquence d'avoir un peu destabilisé les joueurs Lorrains? Non pas forcément pour Olivier Dall'Oglio.

"Non moi je pense que quand tu bats une équipe comme Marseille tu engranges plutôt une certaine confiance, c'est bien, c'est tombé au bon moment pour eux, ça leur a donné un plus (...) on s'attend à un match difficile"

Message reçu 5 sur 5 par Julio Tavares, l'attaquant du DFCO, déjà auteur de 7 buts et 2 passes décisives pour son équipe. Son équipe, 6e attaque du championnat, compte sur ses talents d'artilleurs et sur son entente avec Loïs Diony pour faire dérailler l'équipe de Metz!

"C'est sûr que le match de Metz va être très important, c'est un match qu'il faut absolument gagner ou du moins à ne pas perdre!"

-Julio Tavares

Les joueurs du DFCO sur la pelouse du stade des Poussots il y a quelques semaines © Radio France - Thomas Nougaillon

Au programme de cette 24e journée de championnat

Metz-Dijon, 24e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 19H00 ce mercredi soir. Parmi les autres rencontres au menu de cette 24e journée de Ligue 1, également à 19h, on aura un oeil particulier sur certaines équipes en bas du classement comme Lorient (20e et dernier) qui reçoit Toulouse; Bastia (19e) qui accueille Nantes ou encore Angers (le 18e) qui s'offre un derby face au Stade Rennais. Dans les hauteurs de la Ligue 1, Nice reçoit Saint-Etienne, Lyon accueille Nancy ou encore Guingamp est en visite au Stade Vélodrome pour affronter Marseille.

Le DFCO va tenter de faire brilles ses couleurs à Metz pour la 24e journée de Ligue 1 © Radio France - Thomas Nougaillon

Les blessés, les suspendus côté Dijon

Côté effectif: seul Frédéric Sammaritano qui ressent une gène au niveau du dos devrait être de nouveau ménagé pour ce match à Metz.