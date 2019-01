LIGUE 1 - Après le match face à Rennes, le PSG voit rouge contre l'arbitre

Ce dimanche, malgré la victoire 4-1 sur Rennes, le PSG n'avait pas le coeur à sourire. Les joueurs et le staff avaient du mal à digérer une décision arbitrale lors de cette rencontre de L1. Suite à un tacle très violent sur Kerher et malgré l'utilisation de la VAR, Niang n'a écopé que d'un jaune.

Paris, France

C'est un carton jaune qui passe très mal au PSG. La décision de Karim Abed, arbitre du match PSG - Rennes, de ne donner qu'un carton jaune au Rennais Niang à la 32ème minute de jeu a été très mal vécu par les joueurs et le staff du club de la capitale. Un tacle mal maîtrisé de Niang sur Thilo Kerher qui a faillit brisé la cheville droite du défenseur parisien. Malgré l'utilisation de l'assistance vidéo (VAR), l'arbitre n'a pas jugé bon de mettre un carton rouge sur cette faute.

M'Baye Niang écope d'un jaune assez clément suite à cette grosse faute sur Kehrer #PSGSRFCpic.twitter.com/I2Td8dwkcN — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) January 27, 2019

"On sait que sur une faute comme ça, Thilo il peut arrêter sa carrière"

C'est Presnel Kimpembe qui est venu donner le sentiment du groupe parisien au sujet de l'arbitrage et sur ce tacle très dangereux "On sait que sur une faute comme ça, Thilo il peut arrêter sa carrière. Le pire, c'est que l'arbitre va vérifier la faute à la vidéo et maintient son carton jaune. Moi pour moins que ça, j'ai pris trois matchs de suspension même si à l'époque je reconnais que j'avais fait une faute... involontaire.".

Et le défenseur international de rajouter "Je pense que les arbitres, pour des décisions pareilles, devraient être punis, comme nous lorsque l'on fait des fautes. Mais bon ce n'est pas le cas...".