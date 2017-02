Ligue 1 : après sa victoire contre Dijon, le FC Metz se donne un peu d'air

Ce mercredi 8 février, à l'occasion de la 24ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine s'est imposé, sur sa pelouse, 2 à 1, contre un autre mal classé, le DFCO. Après ce deuxième succès consécutif à domicile, le FC Metz remonte à la 12ème place au classement.

Les grenats confirment leur redressement. Vainqueur vendredi dernier de l'OM (1-0), le FC Metz a enchaîné, contre Dijon, un deuxième succès consécutif en Ligue 1. Dans ce duel entre mal classés, tout s'est joué en seconde période : le jeune milieu de terrain sénégalais du club à la Croix de Lorraine, Ismaïla Sarr a ouvert le score juste après la pause d'une frappe du droit (1-0). Le promu mosellan qui a bénéficié de l'expulsion du bourguignon Loties à l'heure de jeu, a doublé la mise sur pénalty, par l'intermédiaire de son attaquant Cheick Diabaté (2-0). En fin de match, le DFCO a réduit la marque par le biais de son capitaine Cédric Varrault (2-1). Invaincus sur sa pelouse depuis début novembre, les protégés de Philippe Hinschberger, qui ont aussi pris 10 points sur 15 possible, lors de la phase retour, s'éloignent un peu de la zone rouge. Ils sont désormais 12ème, avec 5 points d'avance sur le premier relégable, Bastia.

Sarr, le grenat du match

Un grenat s'est particulièrement illustré lors de ce duel entre promus : le jeune milieu de terrain Ismaïla Sarr a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1. Il a aussi provoqué l'expulsion du Dijonnais Loties et le pénalty transformé par son coéquipier Cheick Diabaté. Titulaire pour la première fois depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. l'ancien pensionnaire de Génération Foot a régalé le public de St Symphorien par ses courses et ses dribbles. Auteur d'un début de saison remarqué, l'international sénégalais avait peu à peu baissé de pied lors de la fin de la phase aller. Son voyage au Gabon avec sa sélection l'a visiblement requinqué. Il sera l'un des messins à suivre durant cette cette bataille finale pour le maintien. Prochaine épisode, ce samedi 11 février, sur la pelouse du leader, l'AS Monaco.