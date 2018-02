9 points sur 12. Les Girondins, à l'agonie après leur élimination en coupe de France face aux amateurs de Granville, ont sans doute fait le plus dur. Rebondir.

A eux maintenant de savoir ce qu'ils veulent faire de leur fin de saison. Gagner à Nantes (0-1) puis face à Lyon (3-1) n'est pas donné à tout le monde, preuve que l'équipe n'a rien à faire dans les bas fonds du classement. A condition de montrer la même envie et la même détermination chaque weekend.

Bordeaux au milieu du gué

"Un maintien tranquille ? Ce serait prétentieux de le dire, nuance le président Stéphane Martin. L'équipe est bonne. On l'a renforcée au mercato. En première partie de saison, on n'était pas là où on devait être mais on revient à une place intéressante. N'oublions pas d'où on vient, on est encore dans une situation précaire. A l'inverse, si on se remet dans le bon sens, on espère basculer."

Le président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin rêve encore de haut de tableau. © Maxppp - Maxppp

Le voyage en Alsace en dira plus sur la motivation d'un groupe, rafraîchi et solidifié par le mercato hivernal (Pablo, Baysse, Meïté, Braithwaite), mais qui agace par son manque de constance. A la Meinau, il risque d'être servi face à une équipe qui a un sens tout relatif de l'hospitalité avec une seule défaite lors de ses huit dernières sorties à domicile en championnat. Mais aura une revanche à prendre après la gifle (0-3) du match aller, au plus fort de la crise girondine.

Après avoir réussi son baptême du feu à domicile, Gustavo Poyet va savoir si son équipe peut avoir la même flamme à l'extérieur.

La dernière recrue du mercato hiverval, Martin Braithwaite, l'attaquant Danois, sera du voyage. Il est dans le groupe des vingt joueurs retenus pour le voyage en Alsace.

