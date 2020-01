Ligue 1 : Après Toulouse, le Stade Brestois veut distancer Amiens

Brest, France

L'occasion est vraiment belle ! Aussi belle que celle que le Stade Brestois a saisi, il y a quinze jours, à Toulouse.

En cas de victoire sur Amiens ce soir, et une semaine avant de se rendre à Dijon, le Stade Brestois mettrait Amiens, actuel barragiste, à dix points ! Un gouffre quand arrive la fin de janvier.

Ca ne voudrait pas dire que Brest aurait déjà le maintien en main, il resterait encore dix-sept journées de Ligue 1 pour l'assurer, mais le Stade creuserait un sacré écart, en plus de laisser dans le doute un concurrent direct.

Battocchio et Lasne associés ?

Le Stade Brestois a le moral gonflé par sa large victoire à Toulouse. Et ce ne sont pas les (nombreuses) absences de Belkebla, Diallo, Mbock et Bain qui semblent l'effrayer grandement. Il a expérimenté suffisamment de tactiques et d'associations pour garder son calme avant ce duel.

Deux joueurs semblent appelés à remplacer Diallo, au milieu. Battocchio, qui devra encore prouver qu'il monte en puissance, ou Lasne, qui devra élever son niveau, décevant depuis plusieurs semaines.

Olivier Dall'Oglio pourrait aligner les deux joueurs dans un milieu à quatre. Ou faire un choix, et aligner un milieu à trois.

Les voyants au vert...

Cette saison, le Stade Brestois n'a jamais déçu à Le Blé. Et il ne s'est jamais vraiment raté quand il était attendu au tournant. S'il n'y avait autant d'absents, tous les voyants seraient au vert. C'est précisément ce dont Brest doit se méfier avant cette confrontation contre Amiens, sans victoire depuis... le match aller, lors de la 12e journée.

Suivez Stade Brestois - Amiens SC dès 20 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé, David Bouard et Thomas Lavaud.