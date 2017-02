Ligue 1 : après trois défaites, l'ASNL veut repasser la marche avant à Nantes

L'AS Nancy Lorraine a besoin de rebondir à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Les Nancéiens, qui restent sur trois défaites, se rendent sur la pelouse du FC Nantes. L'ASNL a faim de points, pour se rassurer.

Les séries se suivent et ne ressemblent pas pour l'AS Nancy Lorraine. Après un mois sans défaite en sept matchs, les joueurs de Pablo Correa ont enchaîné trois défaites en une semaine (deux en coupes, une en championnat) avant de se présenter ce samedi sur la pelouse du FC Nantes, à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1 de football.

Si cette dynamique a pu inquiéter le public de Picot lors de la défaite face à Bordeaux avec des sifflets notamment, elle ne préoccupe pas en apparence l'entraîneur Pablo Correa :

Ce n'est pas que nous sommes irréguliers, c'est que nous sommes une équipe de bas de tableau et généralement, il est difficile de tenir des séries positives. Il faut sortir de ce contexte et travailler sur la qualité de l'adversaire, se projeter sur le match du jour même si c'est difficile et que les joueurs voient bien que le calendrier nous amène des matchs tous les trois ou quatre jours."

ECOUTER : Pablo Correa : "Ce n'est pas que nous sommes irréguliers, c'est que nous sommes une équipe de bas de tableau" Partager le son sur : Copier

Retours de Pedretti, Badila, Puyo et Aït Bennasser

Pour ces deux déplacements à Nantes d'abord, puis à Lyon mercredi 8 février, le staff nancéien enregistre les retours de blessures de Pedretti, Badila et Puyo. Youssef Aït Bennasser est lui rentré de la Coupe d'Afrique des nations et sera disponible ce dimanche. Un joueur parti un mois et toujours co-meilleur buteur de l'ASNL avec trois buts en Ligue 1. Un phénomène qu'il regrette avec le sourire :

Ca m'inquiète un peu (rires) Moi qui ne marque jamais, ça m'inquiète un peu. Tout le monde le sait, je ne suis pas un très grand buteur donc il ne faut pas trop compter sur moi quand même. On a des attaquants d'expérience, qui marquent beaucoup. On aura besoin d'eux et quand ils vont marquer, je pense que ça va être décisif pour nous."

C'est un duel entre deux attaques empruntées ce dimanche : Nancy est 19e dans cet exercice, Nantes 20e.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Cabaco, Cétout, Diagne, Muratori, Badila, Maouassa, Diarra, Aït Bennasser, Guidileye, N'Guessan, Marchetti, Pedretti, Puyo, Robic, Dalé, Coulibaly, Dia, Koura, Mandanne, Hadji.

Blessé : Chrétien.

Choix : Menay, Mabella, Busin.

FC Nantes - AS Nancy Lorraine, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr