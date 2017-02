Ligue 1 : ASSE-Lorient, l’Europe à l’horizon

Les Verts reçoivent les Merlus ce dimanche dans le Chaudron (17h sur France Bleu) avec pour objectif de s’accrocher à la 5e place qualificative pour la ligue Europa mais aussi de préparer au mieux le match d’après : le déplacement à Manchester.

Une semaine après leur victoire dans le derby, les Verts retrouvent ce dimanche après-midi le Chaudron pour la 25e journée de Ligue 1. Ils reçoivent le FC Lorient, quatre jours après s’être inclinés sur la pelouse de Nice. Les Merlus sont une proie abordable : c’est la lanterne rouge du championnat, une formation très en difficulté quand elle joue à l’extérieur puisqu’elle n’a remporté qu’un seul match en déplacement. L’ASSE est donc dans l’obligation de l’emporter pour conforter la 5e place qui pourrait vraisemblablement s’avérer qualificative pour la Coupe d’Europe la saison prochaine. Ce match est aussi le dernier des Verts avant de s’envoler la semaine prochaine pour Manchester.

L’ASSE doit retrouver les bases du derby

Dans le derby, les Verts avaient épaté par leur entame de match, en sautant à la gorge des Lyonnais. Et bien c’est l’inverse qui s’est produit sur la pelouse de l’Allianz Rivieira mercredi avec une première période très compliquée, très peu de ballons gagnés, une seule frappe cadrée. Les joueurs de Christophe Galtier ont démontré leur capacité à harceler les adversaires lyonnais et, même si chaque match n’est pas le derby, on est en droit d’attendre d’eux qu’ils répètent la performance.

Dans une saison faite de quelques hauts, quelques bas et beaucoup de moyen, les Verts ont su prendre les points à peu près là où il le fallait. Si ce n’est justement au match aller, 3 points de perdu face à un reléguable, avec un scenario terrible et l’expulsion de Jessy Moulin après 10 minutes de jeu. Les Lorientais qui pourront d’ailleurs se vanter d’avoir vu jouer les 3 gardiens stéphanois cette saison : après Moulin et Maisonnial en Bretagne, c’est Stéphane Ruffier de retour qui s’opposera aux Bretons. Ces 3 points là, l’ASSE en a fondamentalement besoin, pour relancer la machine, pour le classement de la Ligue 1 et puis pour partir en Angletterre la semaine prochaine bardée de confiance.