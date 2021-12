Ligue 1 : attention Angers pour le Clermont Foot à la diète depuis deux mois

Si les contenus sont plutôt convaincants, les résultats ne suivent pas. Clermont reste sur une série de sept matchs sans victoire et flirte avec la zone de relégation avant l'ultime journée de la phase aller. A 11 points du SCO de Bernardoni et Pereira Lage.

Ca va bien finir par tourner. Les supporters du Clermont Foot 63 se rassurent comme ils peuvent et ont des raisons objectives d'y croire, mais la vérité comptable leur rappelle que l'univers de la Ligue 1 est impitoyable. Les Auvergnats n'ont plus gagné depuis le 16 octobre dernier (1 à 0 contre Lille, but de N'Simba). Une vilaine série de sept matchs sans lever les bras.

Six défaites contre Nantes, Marseille, Saint-Etienne, Nice, Reims et Montpellier et un petit point arraché face à Lens. Depuis deux mois, le chat est maigre et la belle envolée estivale parait bien loin. Objectivement, les Clermontois n'ont jamais été dépassés par les événements lors de ces confrontations et on se demande encore comment ils n'en ont pas gagné, dans le chaudron vert notamment.

On peut être raisonnablement positif sur ce qu'on est capable de montrer

Mais la dure réalité du classement est là pour rappeler qu'il y a urgence. Avant d'attaquer la dernière journée de la phase aller ce dimanche à Angers (coup d'envoi à 15 heures, sur France Bleu Pays d'Auvergne), le Clermont Foot 63 est 18eme, en position de barragiste avec deux longueurs d'avance sur Metz et Saint-Etienne.

Faut-il s'alarmer pour autant ? Non répond le sage (et parfois bouillant) technicien clermontois Pascal Gastien : "Il faut prendre conscience qu'on doit faire encore mieux pour passer le cap pour être une équipe qui va prendre des points. C'est ce qui nous manque... Si on est à 14 points à la trêve, et bien on va cravacher pour s'en sortir... Ce serait bien qu'on prenne encore des points. On ne baigne pas dans l'optimisme, mais on peut être raisonnablement positif quand même sur ce qu'on est capable de montrer".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tranquille comme Baticle

Dans le camp d'en face, l'ambiance est beaucoup moins tendue. On prédisait une saison compliquée par le SCO après le départ du fidèle Stéphane Moulin, 10 ans à la tête de l'équipe, mais Gérald Baticle a parfaitement réussi son baptême de nouveau coach. Angers occupe une belle 8eme place après 17 matchs, avec un matelas confortable de 13 points d'avance sur les relégables du moment. Et donc 11 sur Clermont.

Même si l'heure n'est pas aux effusions des retrouvailles (surtout dans cette période épidémique), une partie du groupe clermontois va retrouver deux anciens partenaires dimanche à Angers. A commencer par le Clermontois de naissance et de formation, Mathias Pereira Lage. Le portauvergnat a toujours son club de cœur dans le sang. Lui dont le temps de jeu s'est réduit ces derniers mois, mais qui travaille en silence pour en regagner.

Autre retrouvaille, celle avec le gardien de but Paul Bernardoni passé par l'Auvergne en 2017-118. L'international espoirs fera d'ailleurs son grand retour à la compétition ce dimanche après avoir été victime d'une infection pulmonaire fin octobre. En espérant qu'il ne fasse pas tousser les attaquants clermontois au stade Raymond-Kopa. Enfin ne pas oublier Pierrick Cappelle, autre ancien du Clermont Foot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour cette rencontre, Pascal Gastien devra encore faire avec une cascade de forfaits. Il manque toujours un défenseur central ainsi qu'un troisième milieu. Yohann Magnin ne peut pas être partout et l'entraîneur clermontois devra faire un choix. A noter aussi l'absence de Jim Allevinah en attaque, une solution offensive en moins. Rien ne semble aller pour le Clermont Foot, raison de plus pour faire mentir les parieurs et jouer la grosse côte.