Ligue 1 : attention aux Crocos blessés pour les Girondins de Bordeaux

Bordelais et Nîmois se retrouvent ce dimanche dans le Gard

L'unique objectif, retrouver la victoire dans le Gard pour les Girondins. Peu importe le contenu, ils doivent enfin gagner pour se relancer et surtout mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1 qui les a fait dégringoler dans la deuxième partie de tableau après un très bon mois de janvier. Sinon, on pourra sûrement parler d'un petit début de crise sportive.

Ils affrontent en plus une équipe en grande difficulté cette saison. Nîmes pointe à l'avant-dernière place du championnat avec seulement cinq petites victoires pour trois nuls et seize défaites. Les Gardois comptent même cinq points de retard sur le premier non-relégable. Mais attention, des Crocos blessés, il faut toujours sans méfier surtout qu'ils resserrent un peu les dents ces dernières semaines. Depuis le limogeage de leur entraîneur entraîneur Jérôme Arpinon, cela va un peu mieux. Sous les ordres de son remplaçant, Pascal Planque, les Nîmois restent sur une défaite honorable 4 à 3 face à Monaco et une victoire du côté de Dijon, la lanterne rouge, il y a une semaine.

Les Bordelais se rendront dans le Gard avec un effectif quasi au complet. Le seul absent de marque devrait être Toma Basic. Sorti blessé contre l'OM, le jeune milieu de terrain croate a été touché à la cuisse. Une blessure musculaire qui pourrait le tenir éloigner des terrains quelques semaines. Pour le reste, tout le monde est opérationnel. La paire Seri-Adli est attendu au milieu de terrain alors qu'Hatem Ben Arfa devrait retrouver un poste de meneur de jeu.