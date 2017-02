Ligue 1 : attention danger pour l'ASNL sur le pelouse de Caen

L'AS Nancy Lorraine se déplace à Caen ce mardi pour un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche entre le 18e et le 17e à bien négocier. L'ASNL peut se retrouver dans la zone rouge en cas de défaite.

Ce match ne sera pas décisif mais il est très important pour l'AS Nancy Lorraine dans sa quête de maintien. L'ASNL se rend à Caen ce mardi pour un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. La rencontre programmée il y a un mois avait été reportée à cause du gel. Coup d'envoi à 18h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Retrouver confiance

Ce sont deux équipes en manque de confiance qui se retrouvent au stade d'Ornano ce mardi. Deux formations qui ont perdu leurs trois derniers matchs sans marquer et qui ont beaucoup à perdre. En cas de défaite, l'ASNL retrouverait la zone rouge, ce qui n'est plus arrivé depuis le mois de novembre. Les Normands, eux, se verraient être décrochés au classement. Il ne faudra pas non plus donner trop d'importance et de poids à cette rencontre même s'il s'agit d'un choc entre équipes de bas de tableau pour Pablo Correa :

Ce sont des matchs importants mais pas décisifs. Nous, on doit aller chercher des victoires et je m'en fous que ce soit contre l'un ou l'autre [...] Il faut rester dans le calme et la lucidité [...] Les matchs se jouent à un but, pas avec des différences énormes alors il faut être beaucoup plus efficaces."

Pedretti au coup d'envoi ?

Et pour cela, l'AS Nancy Lorraine devrait pouvoir compter sur le retour en tant que titulaire de Benoît Pedretti. Un joueur à même de pouvoir servir dans de bonnes conditions les attaquants qui n'ont plus marqué depuis 296 minutes en Ligue 1. Un problème d'efficacité offensive à régler pour Pablo Correa :

La finition, c'est un problème récurrent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis la première journée. Il faut travailler, ne surtout pas baisser la tête. C'est sûr que la mise en forme de Benoît va nous aider dans ce domaine là."

L'AS Nancy Lorraine a un joker dans la main ce mardi soir. En espérant qu'il ne se retourne pas contre le club au chardon.

Caen - ASNL, coup d'envoi à 18h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr