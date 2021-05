Ligue 1 : Attention pour les Girondins, les Canaris ont repris du poil de la bête

Les Nantais restent sur deux victoires consécutives et viennent de se relancer dans la course au maintien.

Les Girondins préparent leur déplacement à Nantes ce samedi (13h). Des Canaris qui ont repris du poil de la bête ces dernières semaines. Ils sont même en pleine bourre si on veut exagérer le trait. Plus sérieusement, les Nantais viennent de complètement se relancer dans la course au maintien avec deux victoires d'affilée à l'extérieur à Strasbourg et Brest, deux concurrents directs.

Les Canaris ont repris leur place de barragiste et peuvent espérer encore se sauver. Ils comptent quatre points de retard sur Lorient et Strasbourg et cinq sur les Girondins à trois journées de la fin de la saison. C'est dire à quel point ce match est capital pour les deux équipes et encore plus pour le FC Nantes qui va abattre l'une de ses dernières cartes. Pour les Nantais, la défaite est tout simplement interdite. Il faudra donc répondre présent pour les Girondins face à une équipe qui risque d'attaquer très fort et qui viennent d'inscrire six buts en deux matchs.

En revanche, les Bordelais pourraient profiter du syndrome de la Beaujoire. Les Canaris n'ont plus gagné à la maison depuis le 18 octobre dernier. Cela fait sept mois et 14 matchs en tout. Une véritable traversée du désert. Aux Girondins d'en profiter et de ne pas remettre encore plus cette équipe en confiance à domicile. Il faudra sûrement garder ces nerfs dans une rencontre qui s'annonce bien sûr très tendu. Eviter par exemple de prendre un carton rouge au bout de quelques minutes comme au match aller au Matmut Atlantique.