Bordeaux reçoit des Aiglons très ambitions cette saison après le rachat du club il y a quelques mois par la plus grande fortune britannique.

Ligue 1 : attention pour les Girondins, les Niçois ont les dents de plus en plus longues

Le Bordelais Nicolas de Préville et le Niçois Pierre Lees-Melou

Les Girondins accueillent l'OGC Nice ce dimanche (13h) au Matmut Atlantique. Des Aiglons qui veulent se relancer comme les Bordelais. Les deux équipes vivent à peu près le même début de championnat. Deux très bons matchs pour commencer et puis, plus grand-chose depuis. Pour les Niçois, ça se traduit par deux victoires puis deux défaites dont une claque 3 à 0 contre le PSG la semaine dernière.

Les joueurs de Patrick Vieira veulent repartir de l'avant surtout qu'ils nourrissent de grandes ambitions depuis le rachat du club par la plus grande fortune de Grande-Bretagne, le milliardaire Jim Ratcliffe. Ils visent au moins une qualification en Coupe d'Europe cette saison. Et leur recrutement doit faire saliver plus d'un supporter bordelais avec de nombreux joueurs internationaux Dolberg, Schneiderlin, Rony Lopez ou le très prometteur Gouiri en attaque. Nice fait partie des gros outsiders de cette Ligue 1. Bordeaux est prévenu.

De leur côté, les Girondins sont aussi attendus au tournant après leur première défaite de la saison la semaine dernière à Lens. Un match où les faiblesses de cet effectif bordelais sont ressortis au grand jour. L'objectif pour Jean-Louis Gasset est clairement de faire passer très vite ce vilaine match pour un accident pour ne pas retomber dans une spirale négative. Une victoire ferait beaucoup de bien à tout le monde.

Côté effectif, Pablo devrait faire son retour en défense près de sept mois après sa rupture des ligaments croisés et le jeune anglais Maja pourrait mener le front de l'attaque. Pour rappel, cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1 se jouera malheureusement à huis clos comme le prochain dans une semaine contre Dijon. Une décision du club après l'instauration de la jauge à 1.000 personnes.