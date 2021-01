Ligue 1 : Attention pour les Girondins, Lyon rugit de nouveau cette saison

Les Gones réalisent une excellente saison au point d'être toujours en course pour le titre de champion de France.

Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Lyon ce vendredi (21h). Un Lyon qui rugit de nouveau cette saison. Et pas qu'un peu puisque après 21 journées de Ligue 1, l'OL est encore en course pour le titre de champion de France, tout simplement. C'est dire la saison que réalisent les Gones jusqu'à maintenant.

Après une saison dernière complètement ratée, avec une non-qualification en Coupe d'Europe, une première depuis 24 ans, l'OL est reparti de l'avant. Tout d'abord au cours de l'été dernier avec une demi-finale de Ligue des Champions, seulement éliminé par le Bayern Munich, et depuis les Lyonnais poursuivent sur cet élan avec des excellents résultats en championnat : 12 victoires, 7 nuls et 2 défaites. Ils restent même sur une défaite en 18 matchs, c'était il y a 15 jours face à Metz. L'OL propose en plus un jeu spectaculaire avec la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 à seulement quatre unités du PSG.

Ils ont une vraie armada offensive : Depay, Toko Ekambi, Kadewere ou Slimani, pour ne citer qu'eux ! Mais surtout derrière ces attaquants, il y a un milieu de terrain 4 étoiles, peut-être le meilleur du championnat, avec Aouar, Paqueta et Caqueret... Bref que de très bons joueurs. Il va donc falloir élever son niveau de jeu de plusieurs crans pour les Girondins notamment avec un entre-jeu orphelin d'Otavio depuis dix jours. Face aux individualités lyonnaises, il faudra répondre en équipe pour Bordeaux.