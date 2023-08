Ligue 1 : au Havre, le Stade Brestois attendu sur sa capacité à rivaliser avec un concurrent direct

Tous les points compteront au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, et ceux pris dès le début de la saison ne seront plus à prendre ... a fortiori quand on fait du maintien son objectif. Alors, une semaine après avoir renversé Lens (3-2), le vice-champion de France en titre, en ouverture du championnat, le Stade Brestois va tenter de confirmer ce dimanche au Havre pour la 2e journée.

Chez l'un des promus cette année, les Ty Zefs ont déjà l'occasion de marquer leur territoire face à un concurrent direct. Car, au stade Océane, ils vont se frotter à une équipe de "leur" championnat. Celui des formations aux moyens contraints, et donc amenées d'abord à lutter pour le maintien avant de pouvoir espérer entrevoir autre chose. Et, si les Brestois ont idéalement lancé leur saison face à un cador, avant d'en affronter deux autres, Marseille et Rennes pour les 3e et 4e journées, c'est aussi, et surtout, dans des oppositions comme celle de ce dimanche en Seine-Maritime qu'ils sont attendus, pour ne pas dire scrutés.

"Dans l'approche du match, je veux que ce soit la même chose que contre Lens"

Pour voir si, au delà de coups d'éclats contre les grosses écuries dont ils sont coutumiers chaque année, les Rouges sont aussi capables d'aligner, dès le début de saison, des prestations de haut niveau face à des équipes prétendument inférieures, typiquement le genre du Havre, tout heureux de revoir l'élite après 14 ans d'absence. "Dans l'approche du match, je veux que ce soit la même chose que contre Lens" fait valoir Eric Roy, "on l'a dit aux joueurs. Arriveront-ils à le traduire sur le terrain pour avoir la même motivation ? Je l'espère, comme l'envie de faire un résultat".

"Le défi est de ne pas tomber en dessous du minimum qu'on est capable de faire"

Alors que les Normands sont allés glaner un nul à Montpellier lors de la 1re journée, et que leur stade Océane (ouvert en 2012) accueillera un match de L1 pour la première fois de son histoire, "le défi est de ne pas tomber en dessous du minimum qu'on est capable de faire, avec la deuxième période contre Lens comme valeur étalon" martèle l'entraîneur brestois. "Il faut que tout le collectif soit capable de rééditer ce genre de performance. Dans l'envie, dans l’abnégation, dans le désir de jouer ensemble. Il faudra avoir cet esprit collectif et cet état d’esprit qui nous caractérise depuis quelques temps" exhorte le technicien finistérien.

Se souvenir d'Auxerre, Troyes et Ajaccio l'an passé...

Face à un adversaire moins huppé sur le papier, le risque est réel de descendre sous le seuil minimum, qui plus est à l'extérieur où les Ty Zefs succombent parfois à des contextes hostiles ou se montrent insuffisamment entreprenants. Les supporters ont encore en tête les trois déceptions, pour autant de matchs nuls, à Auxerre, Ajaccio et Troyes la saison passée, trois équipes désormais en Ligue 2. Ils se souviennent aussi des succès à Angers et Strasbourg, si précieux dans la quête du maintien. Ce dimanche au Havre, une première opportunité, qu'il ne faudra pas regretter, se présentent aux Ty Zefs. A eux de monter qu'ils retiennent les leçons du passé.