Mal engagés avec un but encaissé dès la 2ème minute de jeu, les Girondins de Bordeaux ont attendu la seconde période pour "corriger beaucoup de choses" et pour renverser un Metz réduit à 10.

Ligue 1 - "On aurait pu revenir plus vite": les Girondins de Bordeaux ont fini par renverser Metz (1-2)

Bordeaux, France

Cueillis à froid après une minute et six secondes de jeu sur la pelouse de Saint-Symphorien (1-0) ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont mis du temps à se reprendre. "En première période, le jeu est lent, il n'y a pas beaucoup de communication entre les joueurs" reconnaît le coach Paulo Sousa. "En seconde période, on a corrigé beaucoup de choses. L'équipe allait plus vite."

Paulo Sousa : "Mes joueurs ont mérité cette victoire, surtout avec ce qu'ils ont fait en seconde période" Copier

Le coup d'accélérateur en seconde période a été fatal aux Grenats, réduits à dix dès la 8ème minute après l'expulsion de Pajot pour une faute sur Kwateng. Mais si les Girondins ont fini par égaliser (51e, 1-1) puis faire craquer Metz (84e, 1-2), ils ont tremblé en fin de match avec plusieurs corners successifs en faveur des Grenats. "On n'est à l'abri de rien" juge le gardien Benoît Costil. "A un moment, c'était compliqué, je vois certaines frappes qui passent juste au-dessus, les contres."

On aurait pu revenir plus vite, on a les occasions - Benoît Costil

Pour le gardien girondin, si la victoire est là, l'équipe manque encore de maîtrise. "Je pense qu'on leur a un peu facilité la tâche, il y avait de l'espace entre nos lignes. Après, on aurait pu revenir plus vite, on a les occasions." Toma Basic, qui était passé tout près de marquer lors des deux précédentes rencontres, a ouvert son compteur en Ligue 1 cette saison pour l'égalisation. Puis Rémi Oudin, sous les yeux de sa famille originaire de la région, a donné la victoire aux Girondins. Son premier but en Marine et Blanc.

Rémi Oudin : "J'espère que ce but va en amener d'autres ! " Copier

Accrochage entre Benoît Costil et les supporters messins

A l'ultime minute du temps additionnel (90e+4), le match est arrêté durant de longues secondes alors que Benoît Costil reçoit des crachats de la part de supporters grenats situés derrière son but, comme l'a expliqué le capitaine girondin à nos confrères de BeinSports. Agacé, il est allé confronter ces supporters avant que la sécurité ne fasse barrage. Un incident à oublier, a souhaité Benoît Costil.