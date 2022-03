Ligue 1 : avant d'accueillir Lyon, Lorient a la fièvre des matchs joués à 21h cette saison

Opposé à Lyon ce vendredi soir à 21h en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, le FC Lorient tentera de poursuivre une série qui n'est plus si hasardeuse. A chaque fois qu'il a joué à 21h cette saison, le FCL n'a jamais perdu... et au contraire accroché cinq cadors à son tableau de chasse.

Monaco (1-0), Lille (2-1), Nice (1-0), le PSG (1-1) et Lyon (1-1), déjà à l'aller, peuvent en témoigner : le FC Lorient a la night fever, cette saison ! La fièvre des matchs à 21 heures avec quatre rencontres jouées à cet horaire au Moustoir cette saison pour trois succès contre Monégasques, Lillois et Niçois et un nul face aux Parisiens avec une égalisation du PSG dans le temps additionnel. Ajoutez aussi un match à 21 heures disputé à l'extérieur, à Lyon à l'aller, là encore avec un score de parité grâce à un coup-franc téléguidé de Laurienté.

Un supplément d'âme qu'on doit avoir dans ce genre de match

Les Merlus passent systématiquement entre les mailles des filets adversaires à cette heure tardive et, au contraire, font trembler ceux de toutes ces grosses formations du championnat. "Contre les gros, on a toujours été performant" relève également Christophe Pélissier, excepté dans le derby contre le Stade Rennais (pas joué à 21h). "On a un supplément d'âme qu'on doit avoir dans ce genre de match, avec l'apport du public. La concentration des joueurs est aussi décuplée" avance l'entraîneur pour expliquer ces résultats.

Des espaces à exploiter face aux grosses écuries

Un autre élément tient à la tournure des rencontres liée au profil des adversaires "qui vont bien avec les caractéristiques de notre équipe et surtout de nos joueurs offensifs. Ils ont besoin d'espace, ce sont des joueurs de profondeur et d'attaque d'espace" que les Merlus peuvent trouver face aux gros de Ligue 1. "Automatiquement, on sait qu'on ne va pas avoir la possession. Qu'il faut être très fort défensivement avant tout. Et, si on assure ça, on sait qu'on a les capacités et les qualités pour faire mal offensivement". La méthode des transitions lorientaises est connue pour ce vendredi soir, reste à savoir si le FCL saura l'appliquer une nouvelle fois, ou si Lyon saura la déjouer.