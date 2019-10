Ligue 1 : avant Brest-Dijon : Stéphane Jobard : "j'espère faire mal aux brestois"

Dijon, France

Pour Stéphane Jobard, les semaines se suivent et se ressemblent. Après Lyon entraîné par Rudi Garcia, le coach dijonnais retrouve ce samedi Olivier Dall'Oglio, entraîneur du stade brestois depuis le début de la saison à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. "J'oublierai jamais que c'est lui qui m'a fait confiance et ouvert les portes du monde professionnel, donc je lui suis à jamais reconnaissant", avoue Stéphane Jobard. " Notre relation s'est construite au fil du temps, il y avait entre nous une grande complicité et nous continuons à échanger de temps en temps. Olivier Dall'Oglio, c'est la gentillesse personnifiée. C'est quelqu'un de très apaisant."

Olivier Dall'Oglio, c'est la gentillesse personnifiée - Stéphane Jobard

Ils sont donc trois a être ou avoir été entraîneur du DFCO, Rudi Garcia, Olivier Dall'Oglio et Stéphane Jobard. "On parle de la formation des joueurs, mais du côté des entraîneurs, c'est pas mal non plus, ils sont un peu partout," note fièrement l'actuel entraîneur du Dijon Football Côte-d'Or. "Le temps d'un match, on va essayer de se poser des problèmes. Après la rencontre, nous seront très contents de nous retrouver."

On embête nos adversaires- Stéphane Jobard

Invaincus depuis quatre rencontres, les dijonnais commencent à prendre confiance : "On embête nos adversaires. On a prouvé que l'on pouvait être performant sur plusieurs matchs à la suite. J'attends maintenant que l'on soit plus performant dans l'utilisation du ballon. J'espère fait mal aux brestois," affirme Stéphane Jobard.

Brest-Dijon, ce samedi à 20 heures. Retrouvez les commentaires d'après-match en écoutant ce dimanche la matinale de France Bleu Bourgogne entre 7 heures et 9 heures.