Ligue 1 : Avant d'affronter Amiens, le Stade Brestois a enfin l'embarras du choix

Brest, France

Il y a un mois, le Stade Brestois avait l'embarras sans le choix. La moindre potentielle absence, l'idée que le Stade déroge au onze type qui s'était dessiné lors des toutes premières journées, suffisait à faire passer un frisson.

Aujourd'hui, Brest a enfin l'embarras du choix. Pour ce match à Amiens, le Stade fait face à un nombre de forfaits sur blessure ou suspension - quatre - auquel il n'a jamais été confronté cette saison*.

Mais la sérénité règne puisque plusieurs joueurs ont mis à profit les quatre rencontres victorieuses d'octobre pour changer de statut. Baal, Battocchio, Léon, et évidemment Lasne et Cardona.

Brest peut-il désormais se passer de Paul Lasne ?

Paul Lasne en est le parfait exemple. Arrivée après le début de la saison, à la peine lors de ses premières rencontres jouées, il a clairement haussé son niveau en seconde période à Angers puis contre Dijon.

Olivier Dall'Oglio : Des garçons sont arrivée de bonne heure, d'autres moins de bonne heure. Et il y avait un groupe qui fonctionnait bien depuis la saison passée. Ils ont du s'adapter à ça.

En fait, Paul Lasne est performant depuis son replacement à son poste de milieu relayeur.

Paul Lasne : On est jugé à chaque match, presque à chaque entraînement. C'est la régularité qui fait la différence.

Irvin Cardona sera-t'il régulier ?

Le forfait surprise de Gaëtan Charbonnier à Amiens rebat les cartes en attaque. Irvin Cardona, qui a enfin eu l'occasion de disputer un match entier à Metz, aura sans doute l'occasion de célébrer la première titularisation en Ligue 1 de sa carrière. Avec pour objectif de confirmer les promesses entrevues à Angers et Metz. La régularité, seule solution pour que l'attaquant puisse continuer à engranger du temps de jeu.

* Bain purgera son second et dernier match de suspension Faussurier traine une douleur au genou, Charbonnier est absent de dernière minute à cause d'une inflammation de la cheville.

Suivez Amiens SC - Stade Brestois dès 20 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Paul Bohec.