Ligue 1 : avant DFCO-OM, "le club joue sa survie" pour l'entraîneur dijonnais Antoine Kombouaré

Dijon, France

Le DFCO accueille l'Olympique de Marseille ce vendredi 8 février à Gaston-Gérard. C'est la 24e journée de Ligue 1. Des marseillais un peu à la peine en championnat (7e) mais côté dijonnais c'est encore plus compliqué puisque le DFCO (16e) lutte pour le maintien.

On joue la survie du club - Antoine Koumbouaré, l’entraîneur de Dijon

Les deux équipes restent chacune, sur une victoire cette semaine, le DFCO en Coupe de France face à Croix (0-3) et en championnat pour les Marseillais face à Bordeaux (1-0). Des marseillais qui vont récupérer Florian Thauvin et Kevin Strootman qui étaient suspendus mais aussi Mario Balotelli la nouvelle recrue de l'OM, alors que côté dijonnais, l'effectif n'est pas au complet avec Frédéric Sammaritano, Valentin Rosier, Benjamin Jeannot toujours blessés. Pour Antoine Kombouaré, le coach dijonnais, les difficultés que traverse le club marseillais sont loin d'être les mêmes qu'à Dijon.

Pour Antoine Kombouaré l'entraîneur dijonnais, le "club joue sa survie" face à Marseille. Copier

L'attaquant dijonnais Naïm Sliti à l'essai ce vendredi matin

Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Dijon, l'a dit en conférence de presse d'avant-match, Naïm Sliti, touché au mollet doit passer un test ce vendredi matin, s'il est concluant il pourrait jouer face à Marseille.

On a les clés pour faire un bon match - l'attaquant dijonnais Wesley Saïd

L'attaquant dijonnais Wesley Saïd nous parle de cette équipe de Marseille Copier

L'attaquant Wesley Saïd, avant le match DFCO-OM. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une équipe de l'OM qui reste malgré ses difficultés actuelles, "bien meilleure que Dijon et cela sur tous les plans", précise Antoine Kombouaré, mais pour l’entraîneur dijonnais, "il faudra rivaliser sur tous les plans, faire tout mieux qu'eux pour gagner ce match, car même s'il y a des joueurs exceptionnels à l'OM, on aura nos chances. Sur un match on est capable de battre n'importe qui".

Coup d'envoi de ce DFCO-OM à 20H45 au stade Gaston-Gérard.