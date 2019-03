Ligue 1: face au PSG, le DFCO espère ne pas "prendre une valise"

Dijon, France

Programmée le 15 décembre dernier, cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1 n'avait pu se jouer à cause de la manifestation des gilets jaunes. Largement en tête du championnat avec 14 points d'avance sur le second Lille, les parisiens auraient dû aborder cette rencontre en toute décontraction. Malheureusement pour le PSG (et aussi pour Dijon !) Manchester United est passée par là. Éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Thomas Tuchel ont la tête à l'envers : "certains voulaient que la saison s'arrête maintenant," relate Bruno Salomon, notre collègue de France Bleu Paris qui suit le PSG. C'est donc une équipe fragilisée, blessée que s'apprête à jouer le DFCO.

Antoine Kombouaré, l'entraîneur du DFCO pendant la conférence de presse avant Dijon-PSG © Radio France - Stéphane Parry

Paris c'est un joker, le match contre Guingamp est plus important - Antoine Kombouré, entraîneur du DFCO

Après le nul miraculeux obtenu face à Reims, Antoine Kombouaré a fait son choix : _"Paris, c'est un joker_. Le match le plus important, c'est samedi. La rencontre face au PSG doit nous aider à préparer Guingamp," affirme l'entraîneur du DFCO. "Le don de soi va être important. Contre Paris, il va falloir être costauds. Tout le monde doit défendre, y compris les milieux de terrain et les attaquants," lance le technicien dijonnais. "Alors bien sur, quand on joue le PSG, la motivation est là. Mais ça ne suffit pas," ajoute le coach.

La consigne contre le PSG est connue : ne pas pas prendre de but trop vite et resserrer les rangs derrière, sous peine de prendre une valise. L'exemple à suivre est celui du Stade Malherbe de Caen qui il y a une dizaine de joursa tenu la dragée haute aux parisiens en ne s'inclinant que dans les dernières minutes de jeu sur un but de l'inévitable Kilian M'Bappé.

Face au PSG, Mehdi Abeid veut croire à l'exploit © Radio France - Stéphane Parry

Tout reste possible, on a le groupe pour aller chercher le maintien - Mehdi Abeid, milieu de terrain du DFCO

Même en l'absence de Neymar, Cavani, Draxler blessés, et Alvès suspendu, le PSG reste une équipe très compétitive. M'Bappé, Verratti, Tiago Silva, Marquinhos seront présents ce mardi soir sur la pelouse du stade Gaston Gérard. Les dijonnais ont donc du souci à se faire. Avec un point récolté lors des cinq dernières rencontres, le DFCO doit absolument renouer avec la victoire sous peine de dire au revoir à la Ligue 1. "Tout reste possible, on a le groupe pour aller chercher _le maintien_," lance Mehdi Abeid. "Ça va se jouer au mental, même contre le PSG, on peut faire quelque chose," explique le milieu de terrain dijonnais.

Le groupe dijonnais face au PSG :

Gardiens de but : Allain, Rúnarsson

Défenseurs : Aguerd, Chafik, Lautoa, Tegar, Yambéré

Milieux de terrain : Abeid, Amalfitano, Balmont, Kwon, Loiodice, Marié, Sammaritano

Attaquants : Jeannot, Keita, Saïd, Tavares



Blessés : Alphonse, Bouka Moutou, Rosier

Suspendu : Coulibaly

Dijon-PSG, match en retard de la 18 e journée de Ligue 1 à suivre ce soir à partir de 19 heures au stade Gaston Gérard.