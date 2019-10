Ligue 1 : avant DFCO-Strasbourg, Stéphane Jobard : "je ne crains aucune démobilisation de la part de mes joueurs"

Dijon, France

Feu de paille ou début d'une série ? Ce samedi soir à l'issue de la rencontre entre Dijon et Strasbourg, les supporters dijonnais en sauront peut-être un peu plus sur le niveau de leur équipe. Une semaine après la victoire à Reims (2-1), les joueurs du DFCO vont tenter de bonifier ce succès. Les joueurs du Dijon Football Côte-d'Or auraient du préparer cette rencontre en toute sérénité, si l'affaire du vol d'argent de Stéphane Jobard lors de parties de poker, affaire révélée par le journal L'Equipe, n'était venu ternir l'image "clean" d'un club et d'un entraîneur au dessus de tous soupçons.

On est très professionnels - Stéphane Jobard, entraîneur du DFCO

Fait hallucinant, jeudi dernier, lors de la conférence de presse d'avant match, le président du DFCO, Olivier Delcourt, est venu annoncer que le club avait tourné la page et que Stéphane Jobard ne répondrait qu'à des questions en lien avec le match de samedi. Alors quand un journaliste ose demander à Stéphane Jobard quelle réaction il attend du public et s'il craint une démobilisation de ses joueurs, la réponse de l'entraîneur dijonnais est on ne peut plus laconique : " on est très professionnels, donc on est tous concentrés sur le match _(Dijon-Strasbourg)_. Les joueurs sont impliqués sur les entraînements et je ne crains aucune démobilisation de mes joueurs." Fermez le banc.

Stéphane Jobard : "on a besoin du public, parce que l'on est toujours derniers du championnat" Copier

Avant une coupure de deux semaines due à une trêve internationale, les footballeurs dijonnais seraient bien inspirés de l'emporter pour recoller aux équipes de deuxième partie de classement. En cas de victoire, Dijon reviendrait à un point de Strasbourg, 13eme de la Ligue 1 avant la 9eme journée.

Pour cette rencontre le DFCO va devoir se passer des services de Fouad Chafik, Jordan Marié et Frédéric Sammaritano tous les trois blessés. Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures au stade Gaston Gérard.

