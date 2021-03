Ligue 1 : Avant FC Metz - Angers Sco, Farid Boulaya raconte son décollage

Contre Saint-Etienne et Strasbourg, il était passé à travers. Comme tout le FC Metz. A Nice et Bordeaux, on l'a retrouvé tel qu'il est désormais. Élégant, omniprésent, précis, décisif. Concerné malgré cette lumière qui s'abat sur lui pour la première fois et peut lui faire croire en un avenir intéressant.

Ambitieux aussi. "J'aimerais finir avec le double de ce que j'ai aujourd'hui" dit Farid Boulaya, déjà auteur de cinq buts, autant de passes décisives, et plusieurs avant-dernières passes non comptabilisées dans les tableaux d'honneurs.

Tout n'a pas été rose pour lui dans le passé. Il explique cette sorte de réhabilitation par la confiance apportée au fil des semaines par une préparation complète et un jeu qu'il a apuré. "Le retour du coach aussi."

Frédéric Antonetti, qui l'a fait venir à Metz puis l'a positionné dans le cœur du jeu, ajoute qu'on n'a pas encore tout vu : "Quand vous commencez à 18 ans, vous vous usez plus vite. Lui a connu quelques saisons blanches. Il est préservé mentalement. Et avec ses capacités physiques, il va pouvoir jouer jusqu'à 35 ou 36 ans.

Il va s'améliorer tactiquement, dans sa relation aux autres donc Il ne peut que se bonifier. Frédéric Antonetti

Elu joueur du mois de janvier en Ligue 1, lauréat du premier "Geste Grenat" organisé par France Bleu Lorraine, Farid Boulaya a récemment montré des progrès défensifs confirmant qu'il disposait encore d'une marge de progression. "Impressionné de mon niveau personnel, non. Concernant l'équipe, je savais qu'on avait les qualités. Il fallait le faire et ce n'était pas facile mais on a fait quelque chose de mieux qu'espéré."

