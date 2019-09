Ligue 1 : avant le déplacement à Bordeaux, Opa Nguette, l'attaquant du FC Metz se livre

Ce samedi 14 septembre, le promu mosellan se déplace à Bordeaux, pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1. Et si l'international sénégalais y inscrivait son premier but de la saison.

Metz, France

Il devrait être encore aligné ce samedi sur la pelouse du Matmut Atlantique. Avant ce déplacement à Bordeaux en championnat, le Messin Opa Nguette est revenu sur sa prolongation de contrat, ses objectifs avec le club à la Croix de Lorraine et son rôle dans le vestiaire grenat.

3 ans de plus avec le FC Metz

Il était annoncé sur le départ en fin de saison dernière mais Opa Nguette a finalement prolongé son contrat avec le FC Metz. En juillet dernier, alors que le FC Nantes et le FC Bruges, notamment, le courtisaient, l'international sénégalais a rempilé pour 3 ans supplémentaires avec le club à la Croix de Lorraine. " Çà a été une excellente nouvelle " souligne son entraîneur Vincent Hognon qui le considère d'ailleurs une recrue estivale à part entière.

Après cette signature tardive, Opa Nguette a mis les bouchées double à l'entraînement pour rattraper son retard. Après une trêve internationale " bénéfique ", l'attaquant messin se considère comme " étant à 100 % ".

Nguette veut être plus décisif

Après sept buts inscrits la saison passée en Ligue 2, le natif de Mantes-la-Jolie, veut enfin réussir au plus haut niveau. La Ligue 1, il l'a déjà connu avec le FC Metz, en 2016 et 2017, mais il n'y a brillé qu'épisodiquement. Opa Nguette veut désormais être plus régulier.

Les objectifs de Opa Nguette pour cette nouvelle saison en Ligue 1 Copier

De la retenue dans le vestiaire grenat

Au club depuis juin 2016, Opa Nguette est, avec Renaud Cohade, Habib Diallo et Matthieu Udol, l'un des plus anciens du vestiaire messin. Malgré ce statut, il n'est pas du genre à prendre régulièrement et facilement la parole devant ses coéquipiers. " Je suis dans la retenue " reconnaît l'attaquant âgé de 25 ans. En d'attendant d'être plus causant et son premier but de la saison en Ligue 1, Opa Nguette a déjà délivré une passe décisive, c'était à Strasbourg en août dernier.

FC Girondins de Bordeaux - FC Metz, 5e journée de la Ligue 1, coup d'envoi ce samedi 14 septembre à 20 heures au Matmut Atlantique, à suivre sur France Bleu Lorraine et www.francebleu.fr dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Vichard.