Ligue 1 : avant le déplacement à Rennes, l'entraîneur du FC Metz déclare sa flamme à Georges Mikautadze

C’est bientôt le Jour J pour nos Grenats. Ce dimanche 13 août, pour son retour en Ligue 1, le FC Metz se déplacera à Rennes. Au Roazhon Park, le club à la Croix de Lorraine, va se mesurer à des Bretons, quatrièmes la saison dernière, qualifiés pour la prochaine Ligue Europa. Pour évoquer ce premier match de championnat, Fali Candé, le défenseur messin et Coach Bölöni, ont été conviés au premier point presse d’avant-match de la saison.

Udol incertain, Jallow forfait

Pour inaugurer ce point presse, le technicien roumain du FC Metz a fait le petit et habituel point médical : sans surprise, après sa blessure au genou, et malgré son retour sur les terrains, pour une reprise individualisée, le milieu de terrain gambien, Ablie Jallow, est forfait pour ce déplacement en Bretagne.

Malade depuis deux jours et absent de l’entraînement, le capitaine messin, Matthieu Udol est incertain. Le staff médical prendra une décision le concernant samedi soir.

Quant à Benjamin Tetteh, la dernière recrue messine, Coach Bölöni a estimé qu’il n’était pas encore prêt physiquement. Il devrait ne pas être convoqué pour ce voyage en Bretagne.

Le FC Metz est-il prêt ?

Après une campagne de préparation estivale réussie (5 victoires et 2 nuls) et alors que les pépins physiques ont épargné le groupe messin (seul Jallow est aux soins), et alors que Georges Mikautadze est toujours pour l’heure Messin, on a demandé à Fali Candé s'il se sentait prêt pour cette reprise : " personnellement, je me sens très bien et le groupe aussi ; on a beaucoup travaillé cet été et on est prêt et surtout motivé ! "

Son entraîneur, Laslo Bölöni, est lui, un peu plus réservé : " on n'est jamais prêt, il y a encore des détails à régler, et des nouveaux joueurs à intégrer, il y a d'anciens blessés à relancer, bref, il y a toujours du boulot ! "

Quand Bölöni caresse la joue de « Mikau »

Interrogé sur l’avenir de Georges Mikautadze, le meilleur buteur grenat de la saison dernière en L1 est annoncé partant pendant ce mercato estival, l’entraîneur du FC Metz a déclaré sa flamme pour l’international géorgien : « c’est un peu comme mon enfant »

Un Stade Rennais taillé pour le podium ?

Grâce à une fin de saison dernière réussie, avec notamment quatre victoires lors des cinq derniers matchs, le Stade Rennais a chipé in extremis la quatrième place de la Ligue 1, à l’AS Monaco. Durant l’intersaison, le coach breton, Bruno Génésio a mené un mercato ambitieux, avec les signatures du Nantais Ludovic Blas et du Lorientais Enzo Le Fée.

Rennes a aussi réussi sa campagne de préparation estivale, avec une seule défaite contre les Anglais de Wolverhampton et des succès de prestige contre West Ham (3-0) et Nottingham Forest (5-0). Pour cette rencontre face au FC Metz, Rennes sera privé d’Adrien Truffert (blessé) et de Ludovic Blas (suspendu).

Le public du Roazhon Park qui va retrouver ce dimanche trois anciens Rennais désormais Messins : Pierre Dréossi qui a été le manager du club breton pendant 11 ans, Coach Bölöni qui a été le coach des Rouge et Noir entre 2003 et 2006 et le jeune milieu de terrain Arthur Atta, qui a fréquenté l'école de foot bretonne jusqu'en juin 2018.

Stade Rennais – FC Metz, première journée de Ligue 1, avant-match dès 16h30, au Roazhon Park, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge.