Ligue 1 : Avant le grand plongeon du Stade Brestois en Ligue 1, Gautier Larsonneur n'a pas peur

Comme beaucoup de ses coéquipiers, Gautier Larsonneur découvrira la Ligue 1 ce samedi, à l'occasion de la réception de Toulouse à Le Blé. Le gardien du Stade Brestois se confie sur son parcours et ses attentes.

C'est le genre de match qui permet de mesurer le chemin parcouru. Joueur du Stade Brestois dès son plus jeune âge, Gautier Larsonneur va franchir une nouvelle étape ce samedi. Le gardien du Stade Brestois va disputer, à 22 ans, le premier match de Ligue 1 de sa carrière.

Larsonneur évoque, au micro de France Bleu Breizh Izel, comment il vit ces derniers instants avant de plonger dans le grand bain, et ce que lui évoque le fait de préparer une saison au plus haut niveau.

Gautier Larsonneur : "Mes qualités ne s'envoleront pas d'un niveau à l'autre. Je dois rester sûr de mes forces quoi qu'il arrive, ne rien changer au fur et à mesure des matchs (...) On m'avait dit que je ne serais pas prêt à jouer en CFA2. On m'avait dit pareil en Ligue 2. Des personnes n'ont pas forcément cru en moi. Ça veut dire que ce que je fais est intéressant, correspond au haut niveau. Il ne faut pas que la peur prenne le dessus. Mais elle ne prend pas le dessus, c'est une certitude."